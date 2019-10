Sotva zápas odstartoval, začalo mladým Čechům pršet. Štěstí to ale nebylo.

V první větší šanci se objevil Hložek, jeho střelu zablokovala obrana. Pak se aktivita přestěhovala na řecké kopačky, kdy lvíčatům dělaly problém nákopy za obranu.

Ve 24. minutě přišel zásadní moment, kdy O Šašinka pláchl obraně, Dimitriou jej zastavil za cenu červené karty a domácím nastala sedmdesátimunutová přesilovka.

Z následného Šašinkova přímáku sice nic nebylo, o čtyři minuty později ale hlavičkoval v první obrovské příležitosti Hložek, který si naskočil na centr Vaníčka, avšak mířil jen do brankáře Siampanise, který míč s potížemi vyrazil.

Od té doby by se dal počet šancí na obou stranách spočítat na prstech jedné ruky, až přišla první minuta nastavení z první půle a téměř neviditelný faul D. Součka na Ntaviotise, který dánský sudí vyhodnotil jako penaltový. K míči se postavil Bouzoukis a penaltu proměnil – 0:1.

Trenér lvíčat Karel Krejčí byl po utkání logicky zklamaný. „Po tom průběhu, kdy jsme hráli dlouhou přesilovku, to zklamání pochopitelně je. Ale Řekové ukázali velkou sílu, do toho vyloučení byli velmi silní na míči, důrazní, pohybliví. Škoda té penalty na konci poločasu, to pro nás byl takový direkt, protože to byl zápas o prvním gólu. Můžeme jen litovat toho, že branka Adama Hložka nebyla rozhodující,“ poznamenal po utkání trenér národního týmu.

Druhá půle odstartovala velkou šancí Matouška, na jehož hlavu se snesl centr L. Holíka, český záložník ale minul tyče řecké brány.

Češi nicméně začali „utahovat šrouby“ a řecká defenziva se čím dál víc začala zabarikádovávat před vlastní šestnáctkou.

Nejprve minul Šašinka, po něm hosté zblokovali střelu Hložka, na centr Matouška zase nedoskočil Chaluš.

Centrovaná střela Holíka z velkého úhlu pak málem vystrašila Siampanise. Musel míč vytáhnout na roh.

Sotva začala tribuna za řeckou bránou skandovat: „My chceme gól!“, mladí Češi jí přání splnili. V 76. minutě se po rohovém kopu hlavou prosadil Hložek – 1:1.

Střelec české branky měl vzápětí další možnost po náhodném odrazu od soupeře, hlavičkoval pohotově, ale nepřesně.

I když zbytek zápasu dohrála česká jedenadvacítka s míčem na kopačkách, kýžený druhý gól se jí už přidat nepodařilo.

„Uvidíme na konci kvalifikace, jestli nás ta remíza bude mrzet, s tou přesilovkou jsme si každopádně měli poradit lépe. Máme v týmu kvalitní hráče, pro které by neměl problém dostat se kombinačně do šance i proti zhuštěné obraně soupeře,“ přemýšlel po utkání záložník Michal Sadílek.

Střelec Adam Hložek podobně jako jeho trenér litoval inkasované branky do šatny. „Ten gól jsme si dali skoro sami po úplné blbosti (po odkopu od vlastní brá-ny – pozn. aut.). Taky jsme si řekli v poločase, že takhle hrát nemůžeme. I když jsme hráli tři čtvrtě zápasu v přesilovce a byli hodně v tlaku, vytěžili jsme jen gól. Přitom jsme Řeky k ničemu nepustili,“ smutnil.

Česko U21 – Řecko U21 1:1 (0:1)

Branky: 76. Hložek – 45(+2). z pen. Bouzoukis. Rozhodčí: Burchardt – Rasmussen, Hög (všichni Dán.). ŽK: O. Šašinka – Retsos, Natsos. ČK: 24. Dimitriou (Řecko). Diváci: 2126.

Česko: Jedlička – D. Souček, Plechatý, Chaluš, L. Holík – Sadílek – Matoušek (74. Růsek), Bucha, Vaníček (62. Janošek) – Hložek – O. Šašinka. Trenér: Krejčí.

Řecko: Siampanis – Natsos, Dimitriou, Nikolaou, Katranis – Retsos, Balogiannis – Bouzoukis (53. Lyratzis), Douvikas (27. Evangelou), Ntaviotis – Kampetsis (84. Iatroudis). Trenér: Goumas.