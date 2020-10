Výběru trenéra Karla Krejčího sice stále patří první místo v tabulce, ale druhé Skotsko už na něj ztrácí jediný bod a má zápas k dobru. O dva body zpět je třetí Chorvatsko a čtvrté Řecko. O dalších šest bodů zpět je pátá Litva, proti které Češi nastoupí v úterý.

"Jsme zklamaní, protože výsledkově jsme to vůbec nezvládli. Když se na to podívám, tak kombinačně to nebylo úplně špatné, ale jen po vápno," řekl Krejčí v nahrávce pro média. "Máme ještě dva zápasy a v Litvě to musíme napravit. V listopadu uvidíme podle dalších výsledků, ale jestli chceme postoupit, tak musíme uhrát šest bodů," dodal.

Český tým měl od začátku převahu, soupeře výrazně přestřílel, ale do vyložené šance se nedostal. Naopak domácí udeřili z jediné příležitosti v prvním poločase. Na polovině hřišti vystihli Součkovo vhazování a po rychlém protiútoku a kombinaci s Pattersonem se střelou o tyč prosadil Hornby.

"První gól průběh hodně ovlivnil. Paradoxně i když jsme dostali facku, tak jsme se potom zvedli, ale ve finální fázi nám chyběla kvalitnější přihrávka. Soupeř toho v pokutovém území a kolem něj spoustu zablokoval a při standardkách jim pomohl i brankář," řekl Krejčí.

"Prohráli jsme docela klíčový zápas. Kdyby byl soupeř lepší, tak nic neřeknu, ale oni to spíš odehráli dospělácky a my dostali hloupé góly po autu a po standardce," uvedl brankář Martin Jedlička. "Při prvním jsme jim hodili aut na střed hřiště a už se to vezlo. Potom z penalty střílel k tyči a já to ani přes hráče neviděl," dodal.

Po přestávce se obraz hry nezměnil. Češi drželi míč, ale do nebezpečné šance se dostal až v 79. minutě Sadílek, který z úhlu brankáře Doohana nepřekvapil. Naopak Skotové stejně jako v první půli z první vážnější akce udeřili. Po centru z přímého kopu v 82. minutě Hornby našel patičkou McCrorieho, který definitivně rozhodl o výhře domácích.

"Ještě jsme tam na sebe křičeli, že to takhle zahrají, ale zaspali jsme a on to potom trefil skákavě na zadní tyč," uvedl Jedlička. "Teď musíme bezpodmínečně přivézt z Litvy tři body. Ostatní se mezi sebou vybouchají, takže když vyhrajeme v Litvě a pak v listopadu v Řecku, tak postoupíme," dodal.



Skotsko - ČR 2:0 (1:0)



Branky: 25. Hornby, 82. McCrorie. Rozhodčí: Cuadra - Sobrino, García (všichni Šp.). ŽK: Campbell, Reading, Ashby - L. Krejčí, Granečný. Bez diváků.



Skotsko: Doohan - Mayo, Ashby (84. McLennan), McIntyre, Harvie - McCrorie, Campbell, Ferguson - Patterson (72. Maguire), Hornby, Reading. Trenér: Gemmill.



ČR: Jedlička - Souček, Plechatý, Zima, Sadílek - Vaníček (67. Matoušek), Janošek, Hlavatý (80. Granečný), L. Krejčí, Bucha - Drchal (68. Růsek). Trenér: K. Krejčí.