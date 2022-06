Šilhavý dodatečně nominoval na sraz Krále. Smolaře Pavlenku nahradí Mandous

Vedle českého a švýcarského týmu jsou ve čtyřčlenné skupině ještě giganti Španělsko a Portugalsko. „Jsou čtyři skupiny Ligy A po čtyřech týmech, takže určitě nejde říct, že Češi jsou nějakým slabým mužstvem. Respektujeme každého soupeře. Na druhou stranu pro mě je důležité, jak hrajeme my. V posledních zápasech jsme si získali naší hrou respekt a chceme na to navázat. Máme 22 hráčů do pole a čtyři brankáře, dá se předpokládat, že řada z nich dostane šanci,“ uvedl Yakin.

„Všichni hráči se velmi těší. Je o co hrát, máme velmi těžkou skupinu. Pochopitelně chceme zůstat v té nejvyšší divizi. Máme za sebou dobrý týden tréninku, na hráčích nebyla patrná žádný únava. Je to pro nás současně také příprava na mistrovství světa, chceme jít krok za krokem a každým zápasem se zlepšovat,“ doplnil sedmačtyřicetiletý Yakin, jehož svěřenci na rozdíl od českého týmu postoupili na podzimní světový šampionát v Kataru.

Legenda na návštěvě

V Praze do základní sestavy nenasadí bývalého hráče Bayernu Mnichov či Liverpoolu Shaqiriho. Třicetiletý záložník se teprve v úterý připojil k týmu po příletu z Chicaga. „Až dnes bude poprvé pořádně trénovat. Nemá smysl ho nasadit od začátku, protože jsou hráči, kteří trénují od začátku. Ale je to skvělý hráč a bude připraven naskočit do zápasu,“ prohlásil Yakin.

Švýcarský tým během tréninkového kempu navštívil legendární tenista Roger Federer, který po operaci stále nehraje. „Byla to velká čest ho potkat. Pro mě to bylo poprvé, kdy jsem ho potkal. Pro nás Švýcary je obrovskou osobností. Doufám, že ho brzy uvidíme na kurtu. Rady nám žádné nedával, on se spíše orientuje na tenis,“ uvedl s úsměvem obránce Nico Elvedi.