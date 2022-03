Trenér Jaroslav Šilhavý do utkání pravdy překvapil rozestavením, do zápasu totiž naskočili pouze tři klasičtí obránci – David Zima, Jakub Brabec a Tomáš Holeš. Švédové do utkání ve velmi slušné zaplněné Friends Areně v Solně vstoupili aktivně. V 8. minutě si na střílený roh naběhl na přední tyči Alexander Isak, a jen těsně přestřelil branku Tomáše Vaclíka.