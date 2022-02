Na Bělehrad! Sparta se chce porvat s pohárovým osudem, bez gólů to nepůjde

Pro Partizan to byla vzpruha, pro Spartu naopak tvrdý direkt. Že to nebude dobré, ukázal o pár minut později Vitík, který si nepovedenou malou domů dal málem vlastní gól… Pak opět zaúřadoval kapverdský útočník Gomes. Sparťané se opět nějak výrazněji nezaobírali jeho bráněním a po přesné hlavičce k tyči vedli Bělehradští o dva góly.

"Řekli jsme si, že od začátku zápasu je chceme nahánět a chceme s výsledkem z domácího prostředí něco udělat. Hlavní bylo udržet nulu. To se nám nepovedlo. Dostali jsem dva blbé góly a pak už se třígólové manko špatně dohánělo," přiznal útočník Adam Hložek.

Mizerný vstup do jara

Mohlo být ještě hůře, radost z třetího gólu překazil videorozhodčí, který objevili nepatrný ofsajd.

Sparťané byli v útoku bezzubí, ale jiskřičku naděje jim vykřesal… kdo jiný, než Gomes. Tentokrát simulováním, za které dostal druhou žlutou kartu a Pražané naopak 25 minut přesilovky. Svěřenci trenéra Vrby zvýšili aktivitu a najednou zjistili, že se proti soupeři dá hrát i útočně. Vypracovali si několik šancí, ale dokázali proměnit jedinou, pět minut před koncem se prosadil Hložek.

"Věděli jsme, že Partizan můžeme porazit. Doma se nám to nepovedlo, tak jsme věřili, že tady můžeme být úspěšní. Ale měli jsme strašně špatný vstup do zápasu a za stavu 0:2 už se pak hrálo těžce. Gól jsme nakonec dali, ale už to bylo pozdě," hledal slova záložník Lukáš Haraslín.

Bitcoin i domy. Hvězdy Slavie a Sparty zhodnocují peníze, příkladem je Dubaj

Na víc už ale bylo pozdě. Závěrečný hvizd ukončil i letošní působení Sparty na mezinárodním poli.

Parta z Letné neprožívá zrovna povedený vstup do jara. Z pěti soutěžních zápasů dokázali vyhrát jediné, čtvrtfinále tuzemského poháru MOL Cup na Slavii. V lize padly dvě remízy, v Evropě pak dvě prohry…

"Neřekl bych, že jsme frustrovaní, ale samozřejmě po prohře i výkonu zklamaní jsme. Musíme se soustředit na další zápas. V neděli musíme vyhrát a najet na vítězkou vlnu. V ofenzivě nejsme silní. Nedáváme góly, a to je pro nás velký problém. Musíme se snažit to změnit a v dalších zápasech střílet góly a napravit to," dodal Hložek.

FK Partizan Bělehrad – AC Sparta Praha 2:1 (2:0)

Góly: 7. a 24. Gomes – 85. Hložek. Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Valkov (všichni Bulharsko). ŽK: Gomes, Miletić – Krejčí ml., Čvančara. ČK: 66. Gomes.

Partizan: Popović – Miletić, Vujačić, Saničanin, Urošević – Marković (61. Jović), Jojić (78. Terzić), Natcho (61. Jevtović), Zdjelar, Menig (78. Holender) – Gomes.

Sparta: Holec – Wiesner, Panák, Vitík, Hancko – Pešek (46. Minčev), Sáček (62. Dočkal), Krejčí ml., Hložek, Haraslín (70. Karabec) – Čvančara (62. Krejčí st.).

Vrba: Dostali jsme se do jarní fáze… ale z vyřazení jsem zklamaný

Trenér Sparty Pavel Vrba nesl pohárový konec těžce. "Přiznávám, že podzim, pro nás byl příjemný, postoupili jsme do jarní fáze. Po Partizanu jsme ale samozřejmě zklamaní, oba zápasy jsme prohráli," hodnotil pro klubový web.

Špatný vstup vás stál výsledek, že?

Samozřejmě, že první poločas z naší strany nebyl vůbec dobrý. Oba góly jsme si dali sami. Aut jsme rozehráli špatně a dostaneme z toho gól. Rohový kop neměl být a my jsme z něj dostali gól. Zápas je pak hodně ovlivněný. Je škoda, že jsme kontaktní gól nedali dřív. Mohli jsme zápas v závěru zdramatizovat. Hráli jsme hlavně v prvním poločase velice komplikovaně. Soupeř nás potrestal a tím bylo utkání rozhodnuté.

Jak hodnotíte celkově vystoupení v Evropě?

Když se podíváte na soupeře, s kterými jsme hráli, tak šlo o týmy, které v domácích soutěžních patří mezi top týmy. Rangers, Lyon, Partizan. Doma patří k nejlepším a stávají se pravidelně mistry. Na druhou stranu přiznávám, že podzim, pro nás byl příjemný, postoupili jsme do jarní fáze. Po Partizanu jsme samozřejmě zklamaní. Oba zápasy jsme prohráli. Partizan si to v domácím zápase víceméně kontroloval. Jsem samozřejmě zklamaný. Hlavně z toho dvojutkání, které jsme prohráli. Ne tak z působení v Evropě, kde jsme postoupili do jarní fáze. To se nám tak často nestává. Jsem ale zklamaný, že jsme nepostoupili dál. To je realita.

Z pěti jarních zápasů jste vyhráli pouze jeden…

Nevím, jestli to je krize. Výsledky ale určitě nejsou podle přestav nás všech.