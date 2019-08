Byli lepší než soupeř, dvakrát nastřelili břevno, gólem v 81. minutě si zajistili prodloužení. V něm byli fotbalisté Viktorie Plzeň po další trefě Krmenčíka dokonce chvíli postupujícím celkem, ale nakonec rozjásanou Doosan Arenu zchladil v dešti kanonýr belgického celku Mbokani, který ve druhé části nastavení dostal do sítě míč po trestném kopu Refaelova.

„Pokud budeme hrát vždycky takhle, tak se nemáme za co stydět. Byl to úplně jiný zápas než o víkendu. Dneska musím hráčům za výkon poděkovat,“ říkal plzeňský kouč Pavel Vrba do televizních kamer bezprostředně po zápase.

„Měli jsme 25 střel, nastřelili jsme dvakrát břevno, nevyžili brejk za stavu 2:0. To nás teď všechno hodně mrzí. Ale když budeme takhle pokračovat, nemám o Plzeň obavy,“ dodal trenér Viktorie, ale připustil, že může dojít ke zúžení kádru.

„Musíme na rovinu uznat, že jsme měli štěstí. Soupeř měl spoustu šancí, které nevyužil,“ doplnil Vrbův protějšek László Bölöni.

Ano, byl to infarktový večer se šťatným koncem pro hosty z Antverp. Ti položili základ k postupu před týdnem výhrou 1:0 v Bruselu. V Plzni sice prohráli 1:2, ale díky gólu vstřelenému na hřišti soupeře postupují do 4. předkola Evropské ligy. Zato Viktoria bude po pěti letech bez podzimu v pohárech.

Hostující kouč nechal včera svoji největší ofenzivní zbraň, Mbokaniho jen na lavičce, ale před půlí ho poslal do hry, aby konžský forvard nakonec rozhodl. Ale pojďme pěkně popořádku.

Hned z prvního útoku Antverp mohlo být zle, Refaelov však z úhlu přestřelil plzeňskou branku. Na druhé straně se v deváté minutě krásně uvolnil Kayamba, ale pálil jen do boční sítě. Vzápětí trefil Kopic ve vápně obránce soupeře.

A když hostující Buta v 17. minutě vyprášil rukavice brankáři Hruškovi, kouč Vrba u lajny zle vyčinil Kopicovi, který beka do šance pustil.

Blízko ke gólu měli viktoriáni ve 20. minutě, když gólman Bolat neudržel Kayambův centr, jenže Krmenčík ani Hořava nepropálili obranný val. Slibná Kopicova hlavička po půlhodině hry pak skončila jen rohem.

Ve 34. minutě už diváci měli ruce nad hlavou a pomalu jásali, to když Limberský parádně napálil míč levačkou po trestném kopu Hrošovského, jenže jeho výstavní ránu zastavilo břevno.

Domácí kotel hnal svoje miláčky dopředu a neúnavně se snažil vyburcovat i okolní ochozy. Viktoriáni dřeli, bojovali, jejich tlak sílil, ale kýžený gól, který by srovnal manko do poločasu nepřišel.

Navíc stále museli být obezřetní i v defenzivě.

I ve druhé půli byli domácí aktivnější. Krmenčíkovu ránu vyrazil gólman, obránce Havel trefil ve skluzu další břevno a Kalvach nezakončil přesně. Dvacet minut před koncem se řítil Kayamba sám na gólmana, ale nedal.

Až devět minut před koncem explodovala Doosan Arena nadšením. To když Krmenčík dorážel na brankové čáře hlavičku Havla.

Viktoriáni vyválčili aspoň prodloužení.

V něm nejprve pláchl na pravé straně Kayamba, ale Chorý na jeho centr tak úplně nedoskočil a hlavičkoval v záklonu nad.

Po dalším neuvěřitelném závaru před brankou Antverp přišla další exploze radosti. Limberský poslal centr na Chorého, který vracel hlavou míč před branku a Krmenčík – 2:0.

Od 101. minuty hráli hosté bez vyloučeného Secka, i tak po ojedinělé akci vstřelili postupový gól. Pro Plzeň to bylo až příliš kruté, v závěru jí na další gól chyběly síly.

Viktoria Plzeň - Royal Antverpy 2:1 po prodl. (1:0, 0:0)

Branky: 81. a 97. Krmenčík - 113. Mbokani. Rozhodčí: Massa - Giallatini, Di Iorio (všichni It.). ŽK: Mihálik, Hrošovský - Jukleröd, Haroun, Bolat, Seck, Lamkel Zé, Bölöni (trenér). ČK: 101. Seck. Diváci: 9717. První zápas: 0:1, postoupily Antverpy.

Plzeň: Hruška - Havel (114. Řezník), Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach (75. Chorý), Hrošovský - Kayamba (107. Hloušek), Hořava, Kopic - Krmenčík (102. Mihálik). Trenér: Vrba.

Antverpy: Bolat - Buta, Seck, Batubinsika, Jukleröd - Haroun, De Sart (106. Coopman) - Hairemans (94. Baby), Refaelov, Rodrigues (84. Lamkel Zé) - Bolingi (45. Mbokani). Trenér: Bölöni.