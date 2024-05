Po roce se znovu ve finále Konferenční ligy představili fotbalisté italské Fiorentiny, po roce znovu padli. Zatímco loni prohráli s anglickým West Hamem, letos nestačili na řecký Olympiakos Pireus. Ti se téměř na domácí půdě, hrálo se v Aténách, stali prvním řeckým týmem, který ovládl některý z evropských pohárů. O jejich triumfu rozhodl v prodloužení Maročan Ajúb Al-Kaabí.

Fotbalisté Olympiakosu Pireus zvítězili ve finále Konferenční ligy nad Fiorentinou 1:0 po prodloužení. | Foto: Profimedia/AP Photo/Petros Karadjias

Antonín Barák naskočil do zápasu ve třiaosmdesáté minutě, ani on už však nedokázal zabránit tomu, aby utkání, které v prvním poločase nabídlo několik šancí na obou stranách, ale ve druhém dějství už spíše fotbalové fanoušky nudilo, nedospělo po bezbrankovém průběhu do prodloužení.

V něm už se hrála otevřenější podívaná, ovšem ani Jovetič na straně Olympiakosu v první části prodloužení, ani Ikoné v dresu Fiorentiny ve 110. minutě gól vstřelit nedokázali.

Aktivitou ale hýřil také Ajúb Al-Kaabí a o šest minut později byl odměněn. Centr z levé strany se k němu snesl až do vápna a Maročan hlavou nezaváhal. O regulérnosti branky ještě dlouho přemítal rozhodčí spolu s kolegou u videa, ovšem nakonec radost řeckého týmu neutnul. Olympiakos Pireus se tak stal vůbec prvním řeckým celkem v historii, který se raduje z celkového vítězství v některé z evropských pohárových soutěží.