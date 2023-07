Nevěřícný úsměv Matěje Vydry byl všeříkající. Fotbalisté Viktorie Plzeň zahájili boj o postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy remízou 0:0. Dritě, soupeři z Kosova, nedokázali dát před natěšeným publikem jediný gól.

Markéta Vondroušová podpořila Plzeň proti Dritě a ukázala trofej z Wimbledonu | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Utkání, které sledovalo více než deset tisíc fanoušků, provázel místy drtivý tlak hráčů v červenomodrých dresech. Břevno trefil jak Matěj Vydra, tak Jhon Mosquera. Ale stejně jako v úvodním ligovém zápase v Teplicích nerozvlnila Viktoria síť.

"Říkám to nerad, ale… Bylo to i o štěstí," kroutil hlavou kouč Miroslav Koubek.

Kosovský soupeř Viktorie? Velká neznámá, karty příliš neodkryl ani po příletu

Ovšem pozor, západočeský tým měl také kliku. V samotném závěru se hosté ocitli v obrovské šanci, když z brejku stál před brankářem Jindřichem Staňkem zcela osamocen Albert Dabiqaj. Jenže střelu podél gólmana přehnal, šla vedle.

"Mohli jsme tady vyhrát," pokýval hlavou Akis Vavalis, řecký kouč Drity. "Ale stejně to oslavíme. Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že tu uhrajeme remízu, brali bychom to. Je to náš první zápas v sezoně," dodal.

Největší radost tak fanouškům udělala jedna fanynka Plzně - tenistka Markéta Vondroušová, jež přišla ukázat svou trofej z Wimbledonu.

Odveta je na programu ve čtvrtek 3. srpna, hrát se bude na stadionu v Prištině.