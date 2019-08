Teď už se naplno soustředí, aby uspěl alespoň v kvalifikaci o Evropskou ligu. Prvním soupeřem jsou belgické Antverpy, úvodní zápas se hraje ve čtvrtek od 19.30 hodin na stadionu krále Baudouina v Bruselu.

„Neumím si představit, že bychom byli bez pohárů. Teď na to nechci ani myslet,“ říkal Jan Kopic v rozhovoru pro Deník. „Nečeká nás ale nic jednoduchého,“ dodal.

Ještě se vrátím k zápasu v Pireu. Už vyřazení z bojů o Ligu mistrů přebolelo nebo porážka pořád ještě mrzí?

Tam ani nemá co mrzet, to by mohlo, kdybychom dostali v poslední minutě gól na 1:2 a vypadli po dobrém výkonu. Ale my jsme hráli špatně, soupeř nás vyučil.

Měli jste určitě rozbor zápasu v Řecku. Co vám trenér Vrba nejvíc vyčítal?

Hlavně standardní situace, po nichž jsme dostali tři góly. Ale oni měli velkou převahu, třeba prvních patnáct minut, to bylo velké peklo. Byli jsme pod obrovským tlakem. A na to nejsme zvyklí, v české lize spíš dominujeme my.

Porážka v Pireu znamená, že teď budete hrát „jen“ o Evropskou ligu. Je to nějak znát na atmosféře v kabině?

Ne, chceme postoupit do skupiny. Myslím, že Evropská liga je soutěž pro týmy, jako je Plzeň. A když se jednou za čas dostanete do Champions League, je to paráda, těžko ji můžeme hrát každý rok.

Ale postup nebude snadná záležitost, souhlasíte?

Za dobu, co jsem v Plzni, jsme hráli poháry pokaždé. Dokonce jsme byli dvakrát i v jarní fázi. Tenhle rok to ale bude nejtěžší oříšek, když sleduju soupeře.

Tím prvním budou Antverpy. Co na jejich sílu říkáte?

Vím, že v belgické lize dvakrát vyhrály 4:1. Mají výborného útočníka Mbopaniho, který hrál i v Dynamu Kyjev, a v této sezoně už má na kontě čtyři góly. Brába (stoper Brabec), který hrával v Belgii, nám o nich také poskytl nějaké informace.

A co říkal?

Že je belgický fotbal hodně ofenzivní. Antverpy mají i podle něho kvalitní mančaft.

Zápasy jdou teď v rychlém sledu. Co na tu porci říkáte?

Zatím je to dobré. Když se hraje jednou za čtyři dny, je to v pohodě. A samozřejmě, že se to odvíjí i od výsledků. Každý neúspěch vám ubere víc sil. Naopak, když se daří, není to tak znát.

Únavu zatím ještě necítíte?

Ne. A bylo to vidět i v sobotu na Bohemce, kde jsme měli druhou půli lepší. Máme dobře natrénováno.

Na rozdíl od dvojzápasu s Olympiakosem začínáte venku. Může to být výhoda?

Říká se to, ale já bych to úplně takhle neviděl.

Ptal jsem se i proto, že mi přijde, že doma hrajete lépe než venku. Zvlášť v evropských pohárech…

To je asi pravda. Ale to samé by se dalo říct i o Pireu, v Plzni to byl třetinový mančaft než pak doma. I nám se doma hraje o hodně lépe.

Existuje pro to nějaké vysvětlení?

To kdybych věděl… Ale když si vezmu loni zápas na AS Řím a pak doma, to bylo nebe a dudy. Se Záhřebem podobně, nemusíme chodit tak daleko. Možná jsme venku zbytečně bojácní.

Máte nějakou osobní zkušenost s belgickým fotbalem?

Byl jsem tam před dvěma lety s nároďákem, padli jsme 1:2 a góla dával Krmi (Krmenčík). Hráli jsme právě na tomhle stadionu v Bruselu…

Už jste to zmínil, Antverpy nebudou hrát doma…

Snad toho využijeme. Navíc je tam atletická dráha, asi to nebude takové peklo jako v Řecku.

Kde tedy hledat favorita?

Řekl bych, že to bude padesát na padesát.

S jakými plány do prvního zápasu v Belgii půjdete?

Vstřelit branku a žádnou nedostat. (úsměv) Hlavně se nesmíme nechat zatlačit, jako v Pireu.

Vstřelit branku se vám nepovedlo dvakrát s Pireem, ani v lize na Bohemians…

Řekl bych, že je to jenom náhoda. I když to o naší útočné síle moc nevypovídá. Naposledy na Bohemce jsme měli spoustu slibných situací, chyběl kousek, aby se někdo uvolnil a šel sám na bránu. A když se mi to povedlo, byl jsem v ofsajdu.

Vy osobně už jste dal v lize dva góly, zdáte se mi svěžejší než na jaře. Čím to je?

Do jara jsem naskočil rovnou po zranění, nevěřil jsem si, neměl jsem sílu. Teď se cítím mnohem lépe.