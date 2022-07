Teď tedy zkusí zabojovat o nejprestižnější klubovou soutěž znovu. Dvojzápas s finským mistrem je pro viktoriány stěžejní. Pokud ho zvládnou budou mít jistou minimálně skupinu Evropské konferenční ligy. „Za každou cenu chceme do skupiny evropských pohárů. To je jasný cíl letošní sezony,“ uznal na ruzyňském letišti i Jan Kopic.

Jaká je atmosféra v týmu před klíčovým zápasem? Působíte jako zkušenější na ostatní?

(usměje se) Já se spíš koukám sám na sebe. Ale každý cítí, že se blíží důležitý zápas, maximálně se koncentrujeme.

Podařilo se vám vyladit optimálně formu?

Já věřím, že jo. Ale ukáže to až ostrý zápas, takhle v úvodu sezony to bývá ošemetné. Může se vám dařit v přípravě, ale když nezvládnete tenhle dvojzápas, možná nejdůležitější v sezoně, budeme v krizi. Ukáže se na hřišti.

Plzeň tři roky chyběla ve skupině evropských pohárů. Pokud teď zvládnete Helsinky, máte ji jistou. Je to o důvod víc proti outsiderovi nic nepodcenit?

Outsiderem bych soupeře nenazval, ale favorit asi jsme. Tři roky jsme nebyli v Evropě, to je pro Plzeň dlouhá doba. Za každou cenu musíme postoupit do skupiny, to je jasný cíl celé sezony.

Viktoriáni už jsou ve Finsku

Po dvouapůlhodinovém letu dorazila kolem poledne výprava fotbalistů Viktorie Plzeň do finské metropole, kde ve středu od 18 hodin vstoupí proti domácímu HJK Helsinky do 2. předkola Ligy mistrů. Na palubě letadla nebyli zraněný Hranáč, Tijani, který dohání tréninkové manko, Mihálik a Kliment, jenž má stop na jeden zápas z doby, kdy působil v dánském Bröndby. V čase středečního zápasu je v úterý čeká ještě předzápasový trénink na zdejší umělé trávě.

Nakolik je pro vás komplikace, že se v Helsinkách bude hrát na umělé trávě?

Není to nijak zásadní. Před odletem jsme si na ní v Plzni zatrénovali, v Helsinkách nás čeká ještě předzápasový trénink přímo na stadionu, kde se bude hrát. Je to trošku komplikace, ale tak to je a musíme se s tím vyrovnat.

Ve Finsku je ligová sezona v plném proudu, zatímco pro vás to bude ve středu první ostrý zápas…

Může to být jejich výhoda, už hráli i jedno pohárové předkolo. Mají to osahané, pro nás to budou první mistrovské zápasy a ty jsou vždycky ošemetné. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, musíme udělat všechno pro to, abychom postoupili.

Jaký jsou Helsinky soupeř?

Mají nepříjemný styl, hrají na tři stopery a dva halvbeky. Já osobně to moc rád nemám, ale tak to prostě je. Připravovali jsme se na to intenzivně. Myslím, že víme, jak na ně.

To se dotkne zejména vás krajních hráčů. Souhlasíte?

Ale zase úplně tak nové to není, hrají tak i nějaké týmy v lize.

Mareš z Rigy, kterou Helsinky vyřadily, posloužil i jako špion Viktorie

A také belgický Sint Truiden, od něhož jste na kempu v Rakousku dostali tři góly. Pomůže ta zkušenost?Hráli tak nejen Belgičani, ale podobným stylem se prezentoval i Besiktas v generálce. Takže se dá říct, že soupeře jsme měli v tomhle směru ideální. Doufám, že jsme se dobře připravili

V ofenzivě se zdá být klíčovým hráčem Helsinek brazilský fotbalista Murilo, připravovali jste se na něho speciálně?

Ukazovali jsme si video, kde trenéři upozorňovali na jejich individuality, byl mezi nimi. Ale přehnanou pozornost jsme tomu nevěnovali. Musíme si je pohlídat a nějaký gól vstřelit.

Zdroj: Zdeněk Soukup

Cítíte vy osobně pod trenérem Bílkem, že musíte častěji zabrat i v defenzivě?

Hrajeme trochu jiným stylem, ale přináší to úspěchy. Proč to tedy měnit. Získali jsme tak titul, pojedeme tak pořád dál. Jsem zodpovědnější. Když vidíte, že to přináší úspěchy, vezmete to za své.

Vyhovuje vám na pravé straně spolupráce s Radimem Řezníkem i celkově to, že sestava se příliš nemění?

Je to výhoda, že jsme dlouho pospolu. Kdyby se častěji točila sestava, moc by se zvyknout nedalo.

Ale v létě přišlo osm nových hráčů, vnímáte větší konkurenci?

Jsem v Plzni osmý rok, pokaždé přijdou noví hráči. To není nic nového, budu muset makat.

