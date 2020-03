Zbrojovka měla v pátek nastoupit na trávníku Ústí nad Labem, Líšeň se chystala na sobotní domácí duel s Vlašimí. „Jsem z toho hodně vedle. Už jsem se smiřoval s tím, že se bude hrát bez diváků, a teď tohle. Ještě jsem to nějak neskousl, jsem rozčarovaný, nic se však nedá dělat,“ sdělil včera Deníku Rovnost líšeňský útočník Martin Zikl.

Ještě ve středu rozhodla Ligová fotbalová asociace, že se odehrají následující dvě kola bez diváků, včerejší vyhlášení nouzového stavu ovšem soutěž úplně přerušilo. „Rozhodnutí nikoho z nás nepotěšilo, těšili jsme se na další mistrovské utkání. Nicméně jsou určité priority a nám nezbývá nic jiného, než rozhodnutí vlády respektovat a zařídit se podle něj,“ pronesl kouč brněnské Zbrojovky Miloslav Machálek.

Nouzový stav vyhlásila vláda na třicet dnů, ovšem ani to nemusí být konečný stav. Není tak jasné, zda ještě první a druhá fotbalová liga budou na jaře pokračovat. „Ještě jsem se nad tím tolik nezamýšlel, ale bojím se nejhoršího. Doufám, že za měsíc třeba bude možné hrát bez diváků, aby se soutěž dohrála, ale to teď nikdo neví,“ pronesl Zikl.

Hrozba konce

V nejhorším případě mohou fotbalové soutěže i skončit, což se stalo hokejové extralize. Pak by se nabízela otázka, jak vedení asociace vyhodnotí pořadí s ohledem na sestupy a postupy.

Líšni po sedmnácti kolech patří osmá příčka, Zbrojovka ze třetí pozice bojuje o návrat do nejvyšší soutěže. „Když se podíváte na hokej a další sporty, musíme počítat s jakoukoli alternativou. Jedná se o celosvětový problém. Ovšem je předčasné cokoli plánovat. Počkejme si, jak se situace vyvine. Nemůžeme to nijak ovlivnit, ale člověk má být vždycky přichystaný,“ uvedl trenér Zbrojovky.

Ovšem právě čekání bude pro hráče, trenéry i funkcionáře velmi nepříjemné. „Taková nejistota je strašně těžká pro psychiku hráče. Nevíte, co bude, tahle situace může trvat hodně dlouho. Je to šílené pro každého člověka,“ poznamenal dvacetiletý forvard Zikl.

Pokračuje příprava

Ligová fotbalová asociace každopádně soutěže zatím jen odložila, takže fotbalisté musejí setrvat v tréninkovém procesu. Jenže nouzový stav zakazuje akce s účastí nad třicet osob. „Na prvním místě je otázka, zda můžeme vůbec trénovat a jakým způsobem. S omezením pro třicet lidí už někdy nastává problém. Musíme si všechno zjistit,“ podotkl Machálek.

Druhá liga přitom minulý víkend odstartovala po tři a půl měsíce dlouhé pauze. „Nemůžeme nic předvídat. Na druhou stranu jsme skončili dlouhé přípravné období a opět se do něj dostáváme, což není nejšťastnější. Dali jsme hráčům tři dny volno, abychom si ujasnili, co vlastně můžeme. Budeme sondovat naše možnosti, jak pokračovat v tréninku,“ dodal brněnský kouč.

Příští týden se do přípravy vrhnou také fotbalisté Líšně. „Celý víkend jsme dostali volno, pak se budeme nadále pravidelně udržovat. V týdnu máme asi čtyři tréninky. Takhle budeme pokračovat, dokud se vše nevyjasní,“ prohlásil český reprezentant do dvaceti let Zikl.