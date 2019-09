To by znamenalo v Kosovu vyhrát. Není to nemožné, vždyť sami domácí jasně favorizují český soubor. Mají pět zraněných důležitých hráčů, to je pravda, ale především jde o psychologickou hru. Jde o druhé místo ve skupině A, o pozici za supersilnou a suverénní Anglií.

Trenére, kdo je favoritem?

To nechám na vás, na novinářích. Chceme zvítězit, ale jdeme do toho s pokorou a respektem. Vnímali jsme informace z domácího tábora, že Kosovo je vzhledem k absencím nyní slabé a my jsme favorit. Tím se určitě nenecháme ukolébat. Čeká nás silný soupeř, což ukázal v uplynulých zápasech.

Hraje druhý s třetím týmem v tabulce. Může to být klíčový střet?

Je možné, že na konci kvalifikace vyhodnotíme tento zápas jako nejdůležitější. Ale platí, že každý zápas je za tři body. Možná je toto utkání pikantní v tom ohledu, že nás s Kosovem dělí v tabulce jediný bod. Buď jim tedy utečeme, nebo bodový odstup zůstane, v případě porážky nás přeskočí. Naší snahou bude, abychom byli úspěšnější my.

Co musíte u Kosovců eliminovat?

Z domácích čiší hrdost, že mohou hrát za svoji zemi. V reprezentaci hrají týmově, z toho pak rostou individuality. Mají vynikající přechod do útoku, nebojí se jít jeden na jednoho, jsou obrovsky sebevědomí. Je u nich plně zastoupeno všechno, co mají hráči z jihu.

Navíc proti vám bude plný stadion. Bude to problém?

Je jenom dobře, že zápas bude mít takovou kulisu. My se toho nebojíme. Můj asistent Tomáš Galásek přímo sledoval zápas Kosova s Bulharskem. Nic extra se prý nedělo. Domácí fanoušci povzbuzovali, k žádným excesům nedošlo. My se těšíme, bude plný stadion, pomůže to oběma celkům. I když domácí budou mít v hledišti navrch.

Bude Kosovo slabší? Schází mu některé opory.

Chybí jim hráči ze základní sestavy, ale i jejich náhradníci jsou velmi silní v ofenzivě. Všechna čtyři mužstva za Anglií jsou vyrovnaná a o druhé místo se společně poperou.