Fotbalisté Vikrorie Plzeň nastoupí ve čtvrtek od 19 hodin v domácí Doosan Areně v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy proti kosovskému vicemistru FC Drita, který je pro ně poměrně velkou neznámou. Přesto se nezříkají role favorita.

Fotbalisté kosovského vicemistra FC Drita si ve se středu zatrénovali na trávníku Doosan Areny, kde je čeká úvodní zápas 2. předkola Evropské konferenční ligy s plzeňskou Viktorií. | Foto: Facebook FC Drita

„Tu musíme přijmout,“ prohlásil na tiskové konferenci před zápasem plzeňský kouč Miroslav Koubek, přestože přiznal, že informace o soupeři se tentokrát sháněly velmi těžko.

„Bylo to trošku obtížnější, ale nějaké informace máme. Napnuli jsme všechny síly, abychom mužstvo viděli a věděli co nejvíc o hráčích soupeře. Myslím, že jsme si udělali dobrý přehled,“ doplnil nový kouč Viktorie.

Musíme být přímočařejší a zlepšit pohyb, říká náhradní kapitán Plzně Kalvach

Kosovský soupeř sehrál oficiálně jen dva přípravné zápasy. Na soustředění v bulharském Bansku prohrál s rumunskými celky Universitatea Craiova ((0:2) a Politehnica Iasi (0:1), aniž by vstřelil branku. „V prvním zápase jsem byl s naší hrou spokojený, ve druhém už to bylo horší. Ale výsledky byly ovlivněny těžkou přípravou. Moje filozofie je, že hráči ze sebe musí na každém tréninku vydat všechno. Je to náročné,“ říkal po příjezdu do Plzně řecký kouč Diamantis Vavalis, po jehož letním příchodu se v FC Drita vyměnilo deset hráčů.

„Jsem velmi spokojený s posilami, i když někteří z nichž přišli později, zapadli do týmu velmi dobře,“ pochvaloval si Vavalis, jenž povede tým do prvního ostrého zápasu po sedmi týdnech tvrdé přípravy.

„My ale víme, že soupeř odehrál v přípravě čtyři zápasy,“ usmál se šibalsky plzeňský trenér Koubek a potvrdil tak, že v přípravě na pohárový zápas nic nepodcenil. Podle kosovských novinářů ještě Drita porazila Vllaznii Požeran 6:0 a remizovala s dalším kosovským soupeřem Prištinou 1:1.

Teď je tedy připravena vstoupit do pohárové Evropy, v minulosti ještě nikdy v soutěžích UEFA nepostoupila do skupiny. Nejdále došla do 3. předkola Evropské ligy, když v roce 2020 vypadla s Legií Varšava. Z posledních šesti pohárových zápasů vyhrála Drita jediný a favoritem není ani tentokrát.

„Viktoria je těžký soupeř s bohatou historií v pohárové Evropě, očekávám těžký zápas, ale těšíme se. Domácí jsou sice favorit, ale Drita už v pohárech připravila mnoha týmům těžké chvilky,“ naznačil řecký kouč, že kosovský vicemistr nehodlá dát svoji kůži lacino.

VIDEO: Vzhůru do boje o Evropu. Viktorii přijel soupeř z Kosova

„Budeme se snažit znepříjemnit Viktorii situaci. Věřím, že zužitkujeme tvrdou přípravu,“ potvrdil trenérova slova 27letý kapitán Rron Broja.

„Hru soupeře jsme důkladně analyzovali. Víme, jakým stylem hraje. Ale i tak si budeme hledět hlavně naší hry, když podáme stoprocentní výkon, máme šanci uspět. Chceme, aby fanoušci byli na náš tým hrdí, to je velká motivace pro naše hráče,“ doplnil trenér FC Drita, který působil sebevědomě.

S jiným kosovským klubem Ballkani se utkala Slavia v loňské skupině Evropské konferenční ligy, Pražané doma zvítězili 3:2 a venku 1:0. „Ty zápasy jsem sledoval. Chtěl bych, aby zítřejší výsledek dopadl lépe,“ dodal záložník Broja, který si ve středu zatrénoval se spoluhráči na trávníku Doosan Areny.

Kromě kosovských fotbalistů jsou v týmu FC Drita i hráči z Ghany, Severní Makedonie, Bulharska, Brazílie a Nigérie.