Byla to bomba, když Koubek v roce 2019 přestoupil za pořádný balík z Rennes, které dovedl k triumfu ve francouzském poháru, do bundesligového Augsburgu. Z vysněného angažmá se však stala noční můra. Pro posilu i pro klub.

Koubek hned v první sezoně v bavorském týmu přišel o pozici jedničky. Za jednou z nejděravějších obran v bundeslize dostal 53 gólů v 25 soutěžních zápasech – a pak už se to s ním vezlo.

Klub v létě koupil do brány zkušeného Rafała Gikiewicza z Unionu Berlín, a ten už Koubka mezi tyče nepustil.

„Samozřejmě že bych si představoval větší vytížení, každý brankář chce chytat,“ vykládal Koubek loni v létě, když dostal nečekanou reprezentační pozvánku na Euro místo zraněného Jiřího Pavlenky. V té době už přes půl roku nechytal.

Už tenkrát řešil svoji budoucnost v Augsburgu, ale odchod nebyl na pořadu dne. „V Tomášovi máme skvělou dvojku, která bude schopna kdykoliv zaskočit,“ tvrdil tehdejší kouč Heiko Herrlich.

Poslední dvě sezony se sice rodák z Hradce Králové do branky Augsburgu nepodíval, ale pořád měl jistou roli dvojky. Přece jen, co kdyby přišla šance. Jenže i o místo mezi náhradníky teď přišel. V poháru ani v prvním kole nového ročníku se do kádru nevešel. Koubka vytlačil jednadvacetiletý mladík Daniel Klein, který zaujal pozici dvojky.

„Je to nepříjemné. Tomáš se dostal do situace, ve které nechce být žádný gólman. Ale každého to někdy potká,“ říká někdejší gólman Michal Špit, který s Koubkem soucítí. „V Rennes tu šanci chytil za pačesy, předváděl skvělé výkony. Byl jsem zvědavý, jak se popere s bundesligou, bohužel se to v Augsburgu nesešlo. Je mi líto, že se v Německu neprosadil, ale tak to ve fotbale někdy je.“

Ještě dva roky?

Koubek má v klubu smlouvu ještě na dva roky, tak dlouho ale ve zlaté kleci nevydrží. Podle uznávaného Kickeru už dostal od klubu svolení hledat si jiné angažmá. Byl by to správný krok?

„Já bych na jeho místě upřednostnil odchod. Tomáš je ve věku, kdy potřebuje chytat, a ne vysedávat na lavičce. Měl by odejít klidně i do horší soutěže, hlavně aby chytal,“ míní Špit.

Zájemci se ovšem nehrnou. Devětadvacetiletý brankář v Augsburgu neoslnil, navíc dva roky nestál v bráně a taky je příliš drahý. Nabízí se návrat do Sparty, kde mají problémy s gólmany. Dominik Holec ani Milan Heča nedosahují takových kvalit a Florin Nita zase není na stejné vlně s vedením.

„Nechtěl bych předjímat, ale myslím si, že Tomáš může ještě působit v zahraničí. Ve Francii si udělal dobré jméno a měl by vydržet v zahraničí,“ tvrdí Špit, který do loňské sezony působil v realizačním týmu Sparty jako trenér brankářů.

Kdo ví, třeba letenský klub znovu překvapí jako v případě nečekaných slávistických posil Jana Kuchty a Jakuba Jankta.