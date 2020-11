Tím dal zároveň Čechům naději na prvenství ve skupině Ligy národů B a postup mezi elitu, přičemž jemu jde se Slováky o udržení ve druhém výkonnostní sledu. Důležitý je pro oba celky i souběžně hraný zápas, v němž Izrael hostí Skotsko.

„Utkání v Česku je pro nás další výzva, s kvalitním soupeřem si to zdravě rozdáme,“ prohlásil Śtefan Tarkovič na tiskové konferenci před zápasem. Hraje se v plzeňské Doosan Areně dnes od 20.45 hodin.

Slovenský kouč může vybírat sestavu z téměř kompletního hráčského kádru, jen se proti Skotsku vykartoval Ondrej Duda a jeden z hráčů má podle kouče zdravotní problémy, není tak jisté, zda nastoupí. „Kdo to je ale neřeknu,“ uvedl na tiskové konferenci před zápasem Štefan Tarkovič.

Ovlivní to nějak strategii pro skládání sestavy pro zápas s Českem?

Nijak zásadně. V kabině je dost hráčů, dokážeme z nich sestavit dobrý tým v jakékoliv konstelaci.

A co fakt, že hrajete třetí zápas během krátké doby?

Tento model není ideální, hráči nejsou stroje. Je to náročné i pro ty, kteří jsou v optimálním herním rytmu. Navíc psychické vypětí kluků při postupovém zápase na Euro bylo velké, na všechny toho bylo v posledních dnech dost. Ale zatím jsme se vždy se složitou situací vyrovnali, uděláme to tak i tentokrát.

Máte jasno o základní sestavě?

Sestavu a taktiku si nechávám vždy až na poradu s hráči v den zápasu, nikdy ji neříkám novinářům na tiskovce. (úsměv)

Co byste řekl na adresu českého týmu?

Česko má momentálně vysokou individuální kvalitu, jeho hráči působí ve čtyřech z pěti nejlepších lig Evropy. Jsou tam fotbalisté, kteří hrají i v Nizozemsku, Turecku a silní jsou i zástupci ze špičky domácí soutěže – Slavie, Sparty i Plzně. Ale my jsme na soupeře dobře nachystaní.

I vy máte v týmu dva hráče, kteří prošli Plzní (Hrošovský, Ďuriš). Může to hrát roli? Získával jste od nich nějaké informace?

Jsem rád, že se oba vracejí do známého prostředí, kde se jim v minulosti dařilo. Určitě to bude mít vliv na jejich pohodu, mají motivaci navíc. Ale jejich rady nejsou základem pro naši herní strategii.

Co tedy považujete za klíčové pro dnešní utkání?

Stejně jako v předchozích zápasech, maximální koncentraci a týmovost. Očekávám velmi kvalitní utkání, oba týmy mají ve svém středu výrazné individuality.

Oba celky se velmi dobře znají, v poslední době se však víc daří Čechům, co s tím?

Máte pravdu, ta vzájemná konfrontace je častá. Nebude jednoduché překvapit jeden druhého. Ale ta negativní bilance je pro nás motivace navíc, nechceme zase prohrát.

