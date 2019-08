„Odehráli jsme úžasné utkání, od 15. minuty jsme hráli skvěle. Je obrovská škoda, že se nepodařilo postoupit, i když jsme k tomu byli hodně blízko. Rozhodují góly a my jsme dostali v závěru jeden, který rozhodl. Ale myslím, že za dnešní výkon se nemusíme stydět,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba na tiskové konferenci po zápase. „Pokud budeme takhle pokračovat, o Plzeň se nebojím,“ doplnil trenér Viktorie.

V čem vidíte hlavní příčinu porážky?

Rozhodující bylo, že jsme nedali třetí, pojišťující gól. Za stavu 2:0 jsme šli do brejku čtyři na dva. Je obrovská škoda, že jsme v těch momentech nebyli přesnější. Vytvořili jsme si dneska spoustu šancí, nastřelili jsme dvě břevna, šli jsme dvakrát sami na gólmana…

Klíčový gól soupeře padl po standardní situaci sedm minut před koncem prodloužení…

Chtěli jsme soupeře dorazit. Možná kdybychom hráli jako oni, že bychom zdržovali, leželi na hřišti, možná bychom to asi nějak ukopali. Ale my jsme chtěli hrát fotbal a trošku se nám to vymstilo. Před gólem jsme měli ztrátu v útočné fázi, udělali jsme faul a soupeř nám dal ze standardky gól.

A poprvé od sezony 2014/15 bude Viktoria Plzeň chybět ve skupině evropských pohárů. Co to pro klub znamená?

Plzeň si zvykla na to, že hrává pravidelně poháry. Z toho pohledu je vyřazení pro klub špatně. Že nebudeme zase sbírat zkušenosti z mezinárodní scény, které jsou k nezaplacení. Na druhou stranu si nemyslím, že by klub měl mít nějaké jiné problémy. Pouze po sportovní stránce to, že jsme se nedostali do skupiny. To nás mrzí.

Dotkne se nějak hráčského kádru, že nebudete hrát na evropské scéně?

Samozřejmě, že mít 24 hráčů je v téhle chvíli neudržitelné. Je pravděpodobné, že někteří odejdou.

Jedním z nich je Patrik Hrošovský, který přestupuje do belgického Genku. Co k tomu říct?

Vzpomínám si, jak Patrik přišel do Plzně v nějakých 16 letech. Byl to kluk kost a kůže. Ale se svojí obrovskou vůlí a vitalitou, zájmem o fotbal, se dokázal prosadit a v posledních letech patřil k nejlepším hráčům Viktorky.