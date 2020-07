Kouzlo trenéra Kloppa. Liverpool je na vrcholu

Liverpool bude asi navždy spojený s kapelou Beatles. Ale teď ve městě našli jinou ikonu. Jürgena Kloppa. Německého trenéra, kterému se povedlo vrátit zdejší slavný klub na fotbalové nebe. Kdyby kouč řekl fanouškům, ať přeplavou Merseyskou zátoku, asi by to udělali. A do vody by skočili i ti, co neumějí plavat.

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp. | Foto: ČTK