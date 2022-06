Pro gólmana slavného Manchesteru United, který jarní část letošní sezony strávil na hostování v třetiligovém Burtonu, půjde o velmi prestižní duel.

„Hráče z anglické reprezentace samozřejmě mám na očích logicky více než ostatní kluci z našeho nároďáku, ale nechci se tím úplně svazovat, soustředím se hlavně na sebe a vlastní výkon, který chci v pátek podat co nejlepší,“ prohlásil.

S několika Angličany se dobře zná i díky společnému působení v týmu United. „Útočník Angel Gomes hraje nyní v Lille, Jimmy Garner hostuje v Nottighamu Forest a v neděli se dočkali postupu do Premier League. Je to skvělý kluk a moc mu k tomu úspěchu blahopřeju, Nottingham si za celou sezonu takový úspěch zasloužil. Jestli bude čas, po zápase nějakou společnou řeč asi dáme,“ říká.

Nyní se nechce rozptylovat. Dobře ví, o co v pátek jde. Jednadvacítka už má jistou minimálně účast v baráži o postup na ME, ale stále může myslet na přímý postup. „V reprezentaci beru každý zápas jako svátek a výjimečnou událost, ale teď přijde určitě jeden z největších a nejdůležitějších zápasů kariéry. A podobně to mají všichni ostatní kluci v nároďáku. Hrajeme o postup na Euro a snad to společně zvládneme,“ věří.

Porazit Anglii ale bude velmi složité. Vždyť Lvíčata loni v listopadu favoritovi v Burnley podlehla 1:3, nyní v klíčovém utkání musí zvítězit, aby se udržela ve hře o celkové vítězství v kvalifikační skupině.

„Tehdy jsme byli nervózní, rychle inkasovali tři branky. Teď se musíme zkoncentrovat, aby se podobný scénář neopakoval. To znamená především lépe vstoupit do zápasu,“ uvedl.

Český tým bude spoléhat i na Kováře. Rodák z Uherského Hradiště je velkou oporou týmu. Dosud nastoupil v sedmi duelech a hned v pěti z nich udržel čisté konto. Lvíčata se pyšní jednou z nejlepších obran v celé kvalifikaci. Teď však přichází jeden z nejtěžších možných soupeřů.

„Samozřejmě si uvědomujeme sílu Anglie. Na soupisce mají kluky se zkušenostmi z Premier League, jejich kvality jsme si dobře vědomi. Ale teď se díváme hlavně na sebe, na svůj výkon. Na jihu Čech máme veškerý komfort a skvělé zázemí pro přípravu. Teď to hlavně přenést do zápasu. Atmosféra v týmu je skvělá, chceme proti Anglii předvést ten nejlepší možný výkon. A uvidíme, na co to bude po zápase stačit,“ dodal Kovář.