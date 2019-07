„Mrzí to hodně, tímhle dvojzápasem bychom si zajistili evropské poháry na další rok, což v Plzni určitě chceme hrát. Bohužel teď máme tu těžší cestu, že musíme vyřadit dva soupeře a už hrajeme v uvozovkách jenom o Evropskou ligu,“ prohlásil po odvetě v Pireu levonohý záložník Jan Kovařík. Plzeň prohrála s Olympiakosem 0:4 a v součtu s úvodní remízou 1:1 byla vyřazena.

Co podle vás o porážce rozhodlo?

Myslím, že soupeř byl fotbalovější a rozhodly standardní situace, ze kterých jsme dostali čtyři góly. Už začátek, deset patnáct minut, to byl velký fofr z jejich strany. Létalo to tam zleva doprava, Hrušoun to tam všechno vyrážel, boxoval.

Zlepšili se oproti zápasu v Plzni?

Doma jsme si potvrdili, že se s nimi dalo hrát. Ale tady podali ještě lepší výkon a dneska jsme se dopředu vůbec neprosadili. Škoda těch standardních situací, jinak by to asi bylo také trošku jiné.

Co jste říkal na bouřlivou atmosféru?

Fanoušci byli hodně slyšet, přišlo jich asi třicet tisíc. Docela dost fandili. Nám se samozřejmě také hraje doma líp. Je to důležitý faktor, ale ne rozhodující. Na hřišti se rozhoduje, oni vstřelili čtyři góly a my žádný.

Třikrát jste inkasovali po standardce, nešlo to pohlídat lépe?

Mají tam dobré hráče, kteří to umí kopnout, i výborné hlavičkáře. Když se to dobře načasuje, je to opravdu těžké bránit. Ale na to jsme si měli dát pozor, věděli jsme to. Nejlepší je ty standardky nedělat, ale ti hráči mají kvalitu a pro fauly a rohy si umí dojít…

Přitom klíčový úvodní nápor jste přestáli…

Poločas 0:0 byl pro nás celkem dobrý výsledek. Jim pomohla první branka, kdybychom ji dali my, byl by to úplně jiný zápas. Ale my neměli z čeho ji dát, takže zaslouženě postupují.

Bude těžké se soustředit „jen“ na Evropskou ligu?

Musíme se soustředit na každý další zápas. Evropskou ligu necháme být, abychom pohárová předkola hráli i další rok, tak musíme vyhrávat lize. To je teď náš nejbližší cíl."