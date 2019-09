Po odvetném utkání sešívaných s Kluží obletěly sociální sítě fotky, jak si Král povídá ve středovém kruhu s šéfem klubu Jaroslavem Tvrdíkem. Ten s ním po postupu do milionářské soutěže probíral velkou novinu.

„Řekl mi, že přišla famózní nabídka pro Slavii a nechá rozhodnutí na mně. Váhal jsem, přece jen je to obrovská změna v kariéře, ale věřím, že to je správná volba. Druhý den jsem mu volal, že to beru,“ vyprávěl Král novinářům na srazu reprezentace.

Za sebou už měl první přivítání v novém klubu. „Bylo to fantastické. Fanoušci tam vnímají fotbal úplně jinak, jsou jím posedlí,“ líbilo se mladému záložníkovi.

O jeho přesunu do Ruska se hodně diskutovalo. Je to opravdu správný krok? Bude tam dost na očích? Král měl ve svém okolí velkou podporu.

Soutěž je o level výš než česká

„První reakce kluků v kabině byla: Nad čím přemýšlíš? Lidé v Česku moc ruskou ligu nesledují a myslí si, že vše, co je ruské, je špatné. Hodně se to tam však posunulo, i kvůli mistrovství světa,“ zamyslel se.

„Zázemí a podmínky, jak se o hráče starají, jsou na vysoké úrovni. Soutěž je také o level výš než česká. Každý týden tam budu hrát těžší zápasy,“ dodal.

Král se ani nebojí, že by sešel z očí. „Beru to jako mezistupeň. Do top týmů se teď z Česka nechodí, ale nejlepší evropské kluby koukají do top pětky v Rusku,“ uvedl reprezentant.

Nemrzí ho ani, že se Slavií se nepodívá do vytoužené Ligy mistrů, kde čekají hvězdní soupeři. „Cílem je tu titul, takže věřím, že ho vyhrajeme a podívám se do ní za rok,“ pravil odhodlaně.

Nad sumou nepřemýšlím

Nejúspěšnější ruský klub podle něj změnil filozofii a dává šanci mladším, což by měla být pro Krále dobrá zpráva. „Kouč dokonce chtěl, abych hrál hned o víkendu proti Zenitu, což mě potěšilo, ale neměl jsem ani jeden trénink s mužstvem. Nebylo by to ideální,“ vysvětloval.

V ruské metropoli si však od něj evidentně hodně slibují. Aby ne, když za něj vysázeli přes tři sta milionů korun. Nezatočila se mu z takové částky hlava? „Je příjemné, že ve mě tolik věří a dají takové peníze, ale jinak nad tím nepřemýšlím,“ dodal talentovaný záložník.