Fotbaloví fanoušci u našich východních sousedů dost možná ještě teď kroutí hlavami a přemítají nad tím, jak je možné během dvaceti minut přijít o dvoubrankové vedení a skvěle rozehraný zápas Ligy národů ještě dokonce prohrát.

A to všechno vlastně zásluhou jediného člověka. Eran Zahavi, který se trefil v neděli i do sítě české reprezentace, nastřílel Slovákům hattrick a přišpendlil je ke dnu čtyřčlenné tabulky.

Ještě než ale vyběhl na trávník trnavské arény, zapsal se nesmazatelně do vzpomínek i jednoho malého fanouška.

Když hoch, upoutaný na invalidní vozík, čekal i s tatínkem na svého idola před hotelem, nejspíš ani nedoufal, čeho se dočká. Třiatřicetiletý fotbalista Eindhovenu se s ním nejen vyfotil, ale dokonce mu i daroval svůj dres s podpisem.

Fotografii pak navíc umístil na Instagram. „Fotbal je za hranicí toho, čemu člověk může rozumět. Je to něco, co překračuje hranice náboženských kultur a všeho, co si lze představit,“ připsal Zahavi.

„Na obrázku je slovenský chlapec, který přišel se svým otcem k hotelu pro fotku a dres. Něco pro mě tak malého, ale tak velkého pro něj. Možná ani neví, jaká čest to pro mě ale je,“ vyznal se ze svých pocitů.

„Naplnil mě mnohem více, než já jeho svým malým a bezvýznamným činem. Přeji mu zdraví a chci mu poděkovat za čas, který věnoval, aby za mnou přišel,“ doplnil upřímný komentář.