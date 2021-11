S výhrou nad Kuvajtem se počítalo, ne?

Oni byli outsider, ale vidíte, dokázali nás překvpait.

Co se tehdy 17. června 1982 ve Valladolidu stalo?

Byl to exotický soupeř, vůbec jsme je neznali. Jména si ani nepamatuju, už to je dlouho. (usmívá se) Tehdy se taktika tolik neřešila, proto ani moc nevadilo, že jsme neměli informace. Ale oni na tom nebyli technicky špatně, navíc nás přehráli bojovností.

Vedli jste po penaltě Antonína Panenky, Kuvajt vyrovnal ve druhém poločase střelou z velké dálky.

Bylo to snad ze třiceti metrů, nějak to zaplulo do brány. Říká se, že to Zdeněk Hruška mohl chytat. Možná ano, ale dneska padá takových golů hrozně moc. Rozhodně neplatí, že on by mohl za remízu, to je hloupost.

Byli jste hodně zdrcení?

Ano, šlo o velké zklamání. Nedovedu si vysvětlit, že jsme s nimi remizovali. My jsme sice v tom zápase byli velký favorit, ale do Španělska jsme nejeli v ideální formě.

Proč? Mluvilo se o tom, že jste byli zničení z dlouhého soustředění v Tatrách.

Byli jsme rozlámaní, nalomení. Ale nebylo to jen těmi Tatrami, měli jsme po tom ještě další soustředění v Itálii, až po něm jsme jeli do Španělska. Bylo to dlouhé, trochu ponorková nemoc, to se muselo projevit.

Tvrdá kritika z Čech

Hodně se rozebíraly i vztahy mezi Čechy a Slováky, že?

Ano, že tam vznikaly nějaké kliky. Ale to není pravda. Prostě nám to nevyšlo, my jsme ve společnosti Francie a Anglie nebyli žádný favorit. Mohli jsme jen překvapit.

Jak jste nesli kritiku, která přišla?

Asi ji ovlivnil i zápas s Kuvajtem, ale bylo to fakt ostré. My jsme si říkali, že se pokusíme postoupit ze skupiny, nepovedlo se. Psalo se, že to byl výbuch a katastrofa.

Nesouhlasíte?

Opakuju, nebyli jsme žádný favorit. Můžu to porovnat s rokem 2006, s mistrovstvím v Německu, kdy jsme měli v týmu Pavla Nedvěda, Tomáše Rosického Petra Čecha a další. Naše mužstvo bylo obrovsky silné, počítalo se s ním pomalu na titul, každopádně na dobré umístění. Nakonec ale nepostoupilo ze skupiny, to byl výbuch, katastrofa. A vlastně nic se nedělo.

Štve vás to?

Ne, vůbec. (usmívá se) Jen upozorňuju na ten nepoměr. Nás roztrhali na maděru, fanoušci nám škrábali auta…

Za komunismu chodili sportovci na kobereček. Týkalo se to i vás?

Bylo nám řečeno, že to byla ostuda, nějaké saknce byly. Museli jsme například vracet obleky, které jsme dostali. (směje se)

Přesto byl šampionát zážitek, ne?

Samozřejmě, je to absolutně neporovnatelné s ničím jiným. Mistrovství světa je vrchol, je těžké se tam dostat. Od té doby jsme na něm byli přece jen dvakrát. Ani nevadilo, že třeba kvalita ubytování nebyla taková, jak jsme byli zvyklí.

V čem?

Bydlili jsme v hotelu u nějakého rodea. Býci byli cítit dost. (směje se) Ale vzpomínám rád, ještě mám přívěšek s maskotem, pomerančem Naranjitem.