Cítím se pořád stejně. Jsem v týmu šťastný. Jestli je kritika v médiích, tak může být, já ji přijmu, ale raději poslouchám kluky kolem sebe a moje trenéry, kteří mi věří, protože hraji všechno. Jsem k sobě hodně sebekritický, I když dám tři góly, tak budu myslet na to, co jsem udělal špatně. Umím se zkritizovat a do každého zápasu chci dát víc než do toho předchozího. Teď budu měsíc bez fotbalu, takže se budu připravovat, abych byl lepší.

Jak podzim tedy hodnotíte?

Jsem šťastný, že jsem odehrál všechny možné zápasy. Co se týče herního vytížení, tak jsem šťastný. Jako tým bychom chtěli být výš v tabulce v lize. Nahoře, kde jsme hráli v posledních dvou sezonách, se nám líbilo a budeme se tam chtít vrátit po mistrovství světa. Když vezmu Konferenční ligu, tak jsme udělali maximální počet bodů, tam jsme spokojení. Všichni vyhlížíme a náš sen je finále v Edenu. Po osobní stránce jsem herně spíše týmový hráč, chci zvednout sebe i tým v lize.

Na repre je téměř vyprodáno. Sigmáci se uvedli vtipem, smál se Souček

Očima trenéra Jaroslava Šilhavého:

„Nacvičit jsme nestihli nic. Sraz je rychlý, což jsme věděli, ale netušili jsme, že nominace bude takhle poskládaná. O to je to horší. Měli jsme jen pozápasový a předzápasový trénink, ale kluci fotbal hrát umí a musíme si vystačit s videem a pohovory. Přejeme si vítězství a chceme se prezentovat dobrou hrou. Máme respekt ke každému soupeři a hráči Faerských ostrovů nejsou žádní otloukánci. Dříve dostávali více gólů, ale poslední výsledky jsou důkazem, že se jedná o houževnatý, disciplinovaný tým ,který dobře brání. O sestavě přemýšlíme i v kontextu s tím druhým zápasem, který bude proti týmu těžšího kalibru, ale složení jedenáctky říkat nechci. Tím, že je máme i v kvalifikační skupině, tak myslím, že my ani oni neukážeme nějaké signály a podobně. Ale naše sestava je jiná, takže v tom nevidím problém.“

Berete Faerské ostrovy jako fotbalového trpaslíka?

Všichni víme, že v dnešní době je každý zápas složitý. Každý stát dokáže složit tým o dvaceti hráčích a o tom to je. Jsme favoriti a do toho zápasu tak jdeme. Budeme to chtít určitě zvládnout.

Rozebírali jste si soupeře?

Faerské ostrovy ukázaly sílu proti Turecku, i další zápasy hrály velmi vyrovnané nebo je zvládly vítězně proti dobrým týmům. Něco jsme si ukázali. Ale ještě si budeme ukazovat jejich silné stránky. Čekáme, že se budou prezentovat hodně týmovým výkonem. Budou hrát všichni za všechny. To stejné my, nebudeme se připravovat na jednotlivé hráče a budeme chtít předvést naši hru a ne se koncentrovat na ně.

Je možné, že se ve středu zálohy potkáte s Alexem Králem, s nímž jste hrál ve West Hamu. Co říkáte na jeho restart v Bundeslize?

Jsem s Alexem dost v kontaktu. Ať už ze Slavie, tak ve West Hamu to ještě vyrostlo. Teď si dáváme vědět pořád, i když je v Schalke. Pozoruji ho. Hned v pondělí na tréninku z něj byl vidět větší elán, že si věří. Jestli nastoupíme spolu, to je otázka na trenéra, ale jsem rád, že hraje, podává skvělé výkony a hrozně mu fandím.

Ujfalušiho bolavá kolínka drží. Olomouc by si zasloužila lepší repre zápas, říká