Už byly na stole různé možnosti. Například dohrát necelou stovku utkání v každodenním režimu, ale bez přítomnosti diváků. A nyní je možná ve hře ještě zajímavější varianta. Ta totiž počítá s tím, že by se nehrálo v Anglii, ale až v Číně.

On-line ke koronaviru ZDE.

Právě z Číny pandemie koronaviru nového typu vzešla, nicméně v posledních dnech se tam situace uklidňuje a život, i ten sportovní, se pozvolna začíná vracet do normálnějších kolejí.

Naopak v Evropě Covid-19 řádí prozatím v plném rozsahu a neminul ani Anglii. Případné nedohrání soutěže by ale znamenalo velké ztráty, které by se vyšplhaly do stovek milionů liber.

Server The Athletic, s odvoláním na nejmenovaný klub tamní nejvyšší fotbalové soutěže, přišel právě s čínskou variantou. Zástupci onoho celku však jedním dechem dodávají, že by to nebylo úplně ideální řešení.

Jak vše opravdu dopadne, by nicméně mělo být jasné už brzy.