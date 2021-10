Fanoušci Feyenoordu vytvořili na proslulém stadionu De Kuip bouřlivou atmosféru, ale vůči českému mistrovi hodně nevraživou. Chování některých příznivců slavného nizozemského klubu vytočilo útočníka Jana Kuchta, šlo totiž až za hranu. „Atmosféra byla skvělá, ale to chování fanoušků… Kde to jsme? zuřil Kuchta.

Když se náhradníci Slavie rozcvičovali u postranní čáry, z kotle na ně létaly předměty. To Kuchtu vytočilo. „Ještě jsem nezažil, aby fanoušci házeli po hráčích zapalovače, plastové předměty, kelímky. Že na nás křičí, to bych ještě bral. Ale Krmelcovi hodili zapalovač na hlavu. Jsem nasr…, bublá to ve mně. To byla jediná kaňka,“ soptil čtyřiadvacetiletý útočník.

Ve čtvrtečním utkání Evropské konferenční ligy se Kuchta dostal na hřiště až o půli. Hosté se po tragickém prvním poločasu zvedli, ale dokázali jen snížit. „Kdybychom hráli v první půli stejně jako ve druhé, tak neprohrajeme,“ ušklíbnul se Kuchta, který hned po utkání směřoval myšlenky k nedělnímu derby na Spartě. „Hodíme to za hlavu. Nic jiného než derby v hlavách nemáme, budeme chtít vyhrát.“