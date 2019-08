26letý útočník Michael Krmenčík vyřazení s belgickými Antverpami kousal hodně těžce. „Ukázalo se, že fotbal je někdy nespravedlivý. Se vším respektem k soupeři myslím, že dnes postoupil nezaslouženě,“ říkal ve čtvrtek před půlnocí Michael Krmenčík novinářům.

Litujete teď zahozených šancí, kterých bylo dost?

Šancí bylo moc. Ale hlavně jsme neuhlídali standardku v nastavení, prolítlo to tolika hráči. Dostat takový gól, to je největší škoda.

Bolí vyřazení o to víc, že jste dal dva góly a stejně to na postup nestačilo?

Ty jo… Klidně bych ty dva góly vyměnil za postup. Že jsem dal dva góly a nepostoupili jsme, nevím, k čemu bych to přirovnal. Je to prostě nic…

V prodloužení jste pak střídal…

Já už jsem nemohl, chytaly mě křeče. Chtěl jsem, ale nešlo to. Bylo lepší, že tam šel Pišta (Mihálik). Já už byl v té chvíli spíš přítěží.

V posledních zápasech se celému týmu střelecky nedařilo. Je aspoň malé pozitivum, že jste to zlomili?

Já si myslím, že jo. Trenér nám po zápase říkal, že přesně tohle je fotbal, kterým se chceme prezentovat. Pro diváky, ti naši byli fantastičtí, to byl super zápas. Jen jsme jim nedali postup. Věřím, že si to teď přeneseme do ligy.

Proč byl výkon proti Antverpám o tolik lepší, než když jste hráli se Slováckem?

Nevím, čím to se Slováckem bylo. Asi na nás padla nějaká deka. Teď jsme se semkli a zase hráli ten náš fotbal, na který je náš divák zvyklý.

Jaké to bude, podzim bez pohárů? Na to není Plzeň zvyklá…

Hraje se MOL Cup, takže pohár bude. (úsměv) Půjdeme do toho se vší vážností a budeme chtít uspět aspoň na domácí scéně.

Mrzí vás vyřazení i kvůli Patriku Hrošovskému, který míří do belgického Genku, a tímto utkáním se tak loučil s Viktorkou?

Mrzí mě to, když si vzpomenu na to, co jsme spolu prožili. Hráli jsme spolu asi od 15 let, bydleli jsme spolu na intru. Jsem trochu naměkko.

Je to další důkaz toho, že se plzeňská parta mění? Skočili Bakoš s Kolářem, odešel Petržela, teď Hrošovský…

Zažil jsem všechny ty kluky, i Horviho (Horvátha). Limba (Limberský) tady s námi ještě vlastně je. Myslím, že teď nastane novodobá éra Plzně. Ti starší kluci tu nastavili nějakou laťku. Musíme udělat vše pro to, abychom byli úspěšní jako oni. Dnes jsme to nesplnili, ale proč nebýt postupem času tak úspěšní jako oni?

Nemáte po odchodu Patrika Hrošovského trochu obavy, že tým oslabí?

Nebojím. Koupili jsme Kalviho (Kalvach) a Janyho (Janošek), aspoň jeden z nich by měl chytit šanci za pačesy. Je jen na nich, jestli Páťu nahradí. Třeba taky jednou přestoupí do belgické ligy.