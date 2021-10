Výhru londýnskému celku zajistila situace ze 74. minuty, kdy se míč po Cresswellově rohu snesl na přední tyč, kde už byl připravený Ogbonna a hlavičkou pokořil gólmana Pickforda.

Jako jediný z Čechů u toho byl i Tomáš Souček, ale po hříchu to byla jedna z posledních chvil, kterou strávil na trávníku.

Pár minut poté totiž musel hřiště nedobrovolně opustit. A bohužel s krvavým šrámem v obličeji.

Dvě minuty po rozhodující brance se totiž Souček ocitl na zemi po souboji s Rondónem. Zkušený venezuelský fotbalista navíc již ležícímu Součkovi naložil přídavek v podobě nešetrného šlápnutí do obličeje.

Havlíčkobrodského rodáka na hřišti ihned ošetřili, ovšem ten i tak musel následně střídat a podrobit se dalším lékařským úkonům mimo trávník.

Kromě zmíněného incidentu se Souček do historie zápasu stihl zapsat i brankou, která však nebyla kvůli ofsajdovému postavení uznána.

Po utkání si ještě šestadvacetiletý fotbalista něco vyříkával s rozhodčím, vše nakonec však skončilo podáním rukou. Na sociálních sítích od konce utkání kolují fotky exslávistova obličeje, kde je vidět, že soupeřova kopačka jen o málo minula oko. "Štěstí, že o oko nepřišel," píše jeden z fanoušků na Twitteru.

Pro Součka to není první krvavé zranění, které během svého působení ve West Hamu schytal. Například při únorovém utkání proti Tottenhamu utrpěl tržnou ránu nad okem.

I tentokrát bral čerstvé šrámy s humorem. "Do sbírky si přidám pár dalších stehů na obličeji. Nevzdávám se za žádných okolností," vzkázal Souček po zápase na Twitteru a ubezpečil fanoušky, že je stále naživu.

A few more stitches on my face, to add to my collection. I never give up for any reason. Great win lads and keep up the good work. Don’t worry, I am still alive pic.twitter.com/TbwPdYX0wd