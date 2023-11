Omluvy jsou kompletní. Po Janu Kuchtovi, který vyslal veřejnosti omluvu za víkendovou výpravu na olomouckou diskotéku už včera po posledním zápase kvalifikace o Euro proti Moldavsku, si sáhli do svědomí i Jakub Brabec s Vladimírem Coufalem.

Reprezentace: Česko - Faerské ostrovy 5:0, Vladimír Coufal | Foto: Deník/Jan Pořízek

Právě o klíčový zápas bojů o Evropu zmíněná trojice přišla. Následkem jejich dobrodružství bylo totiž okamžité vyřazení z reprezentace. Jejich místa zaujali jiní hráči a se svou rolí se vypořádali znamenitě. Brabce, Coufala a Kuchtu tak mohlo mrzet, že nebyli u toho, když hráči na hřišti oslavovali postup do Německa. A navíc tak ohrozili i své budoucí fungování v národním týmu.

Zřejmě se jim to vše pomalu začalo třídit v hlavě, uvědomili si, jakou chybu udělali a jaké to pro ně mělo a do budoucna by mohlo mít následky. Hned po zápase s Moldavskem, které Češi vyhráli 3:0, se sociálním sítím se svými pocity svěřil Jan Kuchta. S prohlášením nedlouho poté přispěchal i Jakub Brabec.

Trenér Šilhavý skončil: Nechápal jsem zlost veřejnosti. Aféra mě ranila

„Všem fotbalovým fanouškům, mým trenérům a spoluhráčům, přátelům a rodině dlužím upřímnou omluvu za své sobotní chování. Byla to obrovská chyba a zkrat. Vím to a budu si to už navždycky vyčítat, protože reprezentace pro mě znamená nejvíc, čeho jsem ve fotbale dosáhl," napsal Brabec.

„Jsem šťastný, že to celý tým včera zvládl a postoupil na EURO. Bylo pro mě utrpením, že jsem se vlastní chybou připravil o rozhodující utkání a společné chvíle se spoluhráči a realizačním týmem z reprezentace. Celému týmu patří za postup velké blahopřání," doplnil.

„Kdo mě zná, tak ví, že toho opravdu lituju. Zároveň mohu slíbit, že už podobný zkrat nikdy nedopustím. Věřím, že budu moct dokázat, co všechno pro mě český fotbal znamená. Omlouvám se všem, které jsem svým jednáním zklamal," zakončil své prohlášení obránce.

Budu si to do konce života vyčítat

V podobném duchu se pak nese i vyjádření Vladimíra Coufala, které se objevilo v úterý večer na jeho instagramovém profilu.

„V sobotu jsem udělal obrovskou chybu, kterou si budu do konce života vyčítat,“ napsal Coufal poté, co blahopřál reprezentaci k postupu.

„Poprvé v životě jsem porušil vlastní zásady, ve které jsem celou kariéru věřil a striktně je dodržoval. Vím, že jsem byl dva dny před zápasem někde, kde jsem neměl co dělat. Vždycky jsem si zakládal na profesionálním chování, což jsem teď porušil. Touhle hloupou chybou jsem se připravil o krásný zážitek s týmem, což postup na Euro bezesporu je. Všichni, kteří mě znají, tak ví, že tohle je pro mě trest nejvyšší,“ napsal obránce londýnského West Hamu.

Fousek k hříšníkům z Belmonda: Žádné vyloučení z reprezentace navždy

„Mrzí mě to hlavně kvůli mé manželce, rodině, spoluhráčům, trenérům a dalším členům realizačního týmu v reprezentaci. Vím, že jsem zklamal mnoho lidí, na kterých mi záleží, to je pro mě ten nejhorší pocit. Zklamal jsem i sám sebe a své principy a životní cestu, po které kráčím už velice dlouho,“ uvedl Coufal a slíbil, že udělá vše pro to, aby ztracenou důvěru získal zpátky. „Zároveň vím, že se něco takového už opakovat nebude," ubezpečil.

Omluvou fotbalistů však případ zřejmě nekončí. Výkonný výbor FAČR se dnes zabýval i jejich situací. K trvalému vyřazení z reprezentace nepřistoupil a další kroky nechal na budoucím reprezentačním trenérovi, který nahradí Jaroslava Šilhavého, jenž po skončení kvalifikace na svou funkci rezignoval.