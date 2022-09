Pětatřicetiletý stoper, který kvůli tvrdému disciplinárnímu trestu přišel o loňské Euro, opustil v létě Eden a útočiště našel v exotické Jakartě. Ani netušil, do jakého dobrodružství se pouští. V indonéské metropoli je však spokojený. „Jediné, co mi chybí, je česká kabina,“ pousmál se Kúdela.

To si ale teď vynahradí. S bývalými spoluhráči ze Slavie si může poklábosit na srazu české reprezentace během Ligy národů.

VIDEO: Češi v Jakartě baví. Kúdela předvedl parádní gesto, Krmenčník zase gól

„V průběhu sezony jsme se bavili, jak to se mnou bude. Slavia mi nedala žádnou nabídku a po konci sezony to tím pro mě bylo uzavřené. Pak už jsem se soustředil na nové angažmá,“ prozradil Kúdela v České televizi.

A tak se začal rýsovat přestup do indonéského klubu Persija Jakarta. Kúdela zprvu váhal, ale pak exotickou nabídku přijal. „Trvalo mi dva týdny, než jsem dospěl k finálnímu rozhodnutí. Nevěděl jsem, jestli do toho jít a co od toho vlastně čekat,“ svěřil se. Velkého rozhodnutí teď nelituje. „Všechno je pozitivní, jsem maximálně spokojený,“ zdůraznil.

Při přesunu do Indonésie zažil kulturní šok. „Pro mě i manželku je to životní změna. Jiná kultura, všechno je nové, zvykáte si na jinou mentalitu lidí. Ale rodina je spokojená, a to je pro mě nejdůležitější. I synovi se tam líbí ve školce.“

Tři Češi v kabině

Kúdela není jediným Čechem v kabině. Za Jakartu střílí góly Michael Krmenčík a trenérem brankářů je Jan Klíma. „Jsme ve třech, takže si pomáháme. Je to vždycky příjemnější, když v týmu můžou být Češi, kteří si rozumí,“ přikývl zkušený borec.

Kúdela je spokojený i po fotbalové stránce. Týmu se daří a on patří jako správná posila mezi největší opory. „Úroveň ligy není špatná. Týmy jsou doplněné o Brazilce a Portugalce, takže soutěž má kvalitu. Pořád máme plný stadion, chodí třicet tisíc lidí, což je oproti české lize příjemná změna. Navíc je tu pořád teplo, žádné výkyvy počasí,“ culí se.

VIDEO: Královské přivítání. Kúdelu na letišti v Jakartě bouřlivě vítali fanoušci

Jediný problém? Dopravní zácpa. Přece jen v indonéské megapoli žije 26 milionů obyvatel. „Ale dá se to zvládnout, když předvídáte. Při přesunu na zápasy s námi musí jezdit policie, jinak bychom se na stadion nedostali včas. Už během přípravy na sezonu jsem zažil, jak fanoušci obestoupili autobus, a čekali jsme deset minut, než odpálí všechny dýmovnice a pustí nás. Fanoušci tím fotbalem žijou a užívají si to.“

A jak bude vzpomínat na Slavii? „Bylo to skvělé období. Zažil jsem ty nejlepší roky Slavie, třikrát jsme vyhráli titul, zahrál jsem si Ligu mistrů, evropské poháry. Bylo to nejlepší období mojí kariéry,“ přiznal. „Postup do Ligy mistrů byl snem a nám se to povedlo. Jsem rád, že jsem u toho mohl být, nesmírně si toho vážím,“ vzkázal.