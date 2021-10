Kulhánek také řekl, že se s Archerem shodl, že projevy rasismu, xenofobie či jiné projevy nesnášenlivosti nepatří do fotbalu, ani do české a britské společnost

Britská vláda odsuzuje rasismus a xenofobii ve všech podobách. Incidenty během fotbalových zápasů by se měla zabývat UEFA. Na setkání s @jakubkulhanek se britský velvyslanec zavázal předat Skotské fotbalové asociaci žádost o omluvu a vyjádřil odhodlání dále posilovat ???? vztahy. pic.twitter.com/NY8EPa2PSj

"Informoval jsem dnes pana velvyslance o velkém rozhořčení, které napříč celou českou společností vyvolalo toto skandální přirovnání ze strany činovníka Skotské fotbalové asociace," řekl Kulhánek. Sportovní utkání podle něj přináší různé emoce, nesmí ale přerůst do "xenofobních urážek mířených na nezletilé děti."

Bartley na twitteru napsal, že v žádném případě nešlo o chybu dětí, protože se chovají tak, jak to vidí u dospělých. "Jakou šanci mají, když jsou vloženi do misky se shnilým ovocem," doplnil a k vyjádření přidal fotografii shnilých jahod.

