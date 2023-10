Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let neudrželi v Českých Budějovicích vedení proti Walesu a v kvalifikačním utkání o mistrovství Evropy nakonec remizovali 1:1. Na gól Matěje Juráska z prvního poločasu odpověděl v 96. minutě Ashford.

Jan Suchopárek | Foto: Deník/Jan Pechánek

Mladí Češi od začátku vyvinuli velký tlak a vypracovali si i několik slibných příležitostí: V 9. minutě Filovu ránu zpoza vápna brankář Beach vyrazil, vzápětí Jurásek překopl. V 15. minutě Vydra pálil těsně vedle tyče do boční sítě, zdálky nad střílel Karabec, jeho volej po rohu Beach reflexivně vyrazil. Daněk zase hlavičkoval vedle zadní tyče a po půlhodině hry Jurásek krásnou střelou orazítkoval tyčku Beachovy branky.

Ve 39. minutě už se ale čeští fotbalisté dočkali. Po Karabcově narážečce Jurásek výstavní ranou nedal Beachovi šanci – 1:0.

Češi měli jasně navrch, v závěru první půle však po neodpískaném Hillově faulu na Karabce měl velkou možnost vyrovnat Harris, ale gólman Horníček skvěle zasáhl.

Hned v nástupu do druhé půle si parádní individuální akcí připravil tutovku hostí Beck a gólman Horníček zasáhl jen reflexivně. To jako by předznamenalo obrat v průběhu utkání, po změně stran se totiž změnil i obraz hry, hosté byli daleko nepříjemnějším soupeřem než v prvním dějství.

Velké šance Walesu

Wales po půli měl i další velké šance, v 70. minutě Beck jen těsně minul zadní tyčku a o sedm minut později Thomase v čisté šanci vychytal Horníček, nicméně v nastaveném čase Ashford vyrovnal na konečných 1:1.

V úterý hraje česká jednadvacítka znovu v Č. Budějovicích v kvalifikaci ME s Dánskem.