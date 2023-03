Už v první půlminutě zápasu Česka proti Polsku se Ladislav Krejčí z pozice stopera zjevil v pokutovém území soupeře a hlavou otevřel skóre utkání. I díky tomu si reprezentace dokráčela v kvalifikaci o EURO 2024 pro důležité tři body. „Mám takové návyky ze středního záložníka. Tak jsem si řekl proč ne. Byla to nějaká intuice,“ vrátil se ke gólové situaci třiadvacetiletý fotbalista Sparty.

Češi se na úvod evropské kvalifikace utkali s Polskem | Foto: se souhlasem CPA

Byl to váš nejrychlejší gól v životě?

Jo, myslím, že určitě. Bude se to těžko překonávat.

Byl to i vzhledem k atmosféře i jeden z nejlepších zápasů v kariéře?

Emoce byly strašně silné, ani si ten gól pořádně nepamatuju. Bylo to něco neuvěřitelného. Jsou to věci, na které určitě nezapomenu.

Pojďme ale zpátky k vašemu gólu. První půlminuta zápasu a vy jako levý stoper jste se ocitl u pravé tyče. Jak se to stalo?

Mám takové návyky ze středního záložníka. Zkontroloval jsem si situaci, že Holi (Tomáš Holeš) s Brábou (Jakub Brabec) jsou jedna na jedna s Lewandowským a já tam nikoho nemám. Tak jsem si řekl proč ne. Zbytek už si nepamatuju.

Takže to nebyla secvičená a připravená situace?

Řekli jsme si, že budeme hrát dlouhé auty, když si to postavíme. Takhle na začátku zápasu… Byla to nějaká intuice.

Překvapilo vás, že jste tam v tu chvíli byl víceméně sám?

To bych vám potom mohl říct u každého gólu, že jsem byl překvapený. Jsem rád, že jsem tam byl a že v těchto situacích můžu pomáhat týmu.

Dva rychlé góly musely Polsko nalomit. Hrálo se vám poté lépe?

Když dostanete dva góly takhle rychle, navíc na venkovním hřišti, tak se vám nehraje nejlépe. Jsem rád, že jsme splnili úkol, že do toho vlétneme na sto procent a nedáme jim žádný metr.

Jak důležitá je výhra 3:1 nad Polskem pro vstup do kvalifikace?

Strašně. Všichni si jsou vědomi, že Polsko bude nejsilnější soupeř ve skupině, takže dvojzápas s ním bude strašně důležitý. Jelikož to byl první zápas, tak doufám, že nás to nakopne a motivuje do dalších zápasů.

Ve druhé půli jste parádním skluzem obral o míč Lewandowského. Nebylo to ještě sladší než vstřelit gól?

Na poslední chvíli jsem to strhl, chtěl jsem to hrát do autu. V zápase jsem se ale cítil fakt dobře. Bylo to fajn.

Berete to jako odměnu poté, co jste ve druhé polovině minulého roku měl zdravotní trable?

Beru to jako součást dlouhodobé cesty. Ať už to jsou čtyři roky ve Spartě, práce, co dělám, na co se soustředím… Všichni v klubu, nejen já. Teď to na klubové úrovni sklízíme. Na reprezentační šlo vidět, že do toho každý dal sto procent, maká na sobě a taky za to sklízí ovoce. Jsem rád za všechny.

Spartě se v posledních kolech daří. Dá se říct, že jste si pohodu přenesli i do reprezentace? Všechny tři góly vstřelili hráči Sparty.

Určitě jsem rád, že formou, kterou máme, jsme mohli pomoct i reprezentaci. Pomohl tomu ale každý hráč, my akorát byli v koncovce. Takhle se to sešlo.

Na levé straně jste spolupracoval se slávistou Davidem Juráskem. Jak vám to vyhovovalo?

Sice to je slávista, ale my se známe už ze Zbrojovky a občas spolu trávíme čas v Brně. Spolupracovalo se mi s ním skvěle. Komunikovali jsme spolu bez problémů a klobouk dolů před ním. Na první start skvělý výkon.

V týmu se objevili i další nováčci. Dodalo to mužstvu energii?

Je tu hodně nováčků, omladili jsme. I z tohohle hlediska jsem rád, že jsme se takhle chytli. Do začátku vstupujeme vítězně.

Není poněkud paradoxní, že se vám tak dařilo právě na domácím stadionu Slavie?

Říkal jsem, že poprvé v životě jsem dělal děkovačku na Tribunu Sever. A myslím, že taky naposledy. Bylo to zajímavé, ale tohle je reprezentace. Tohle jde stranou.

Takhle doufám, že to nenapíšete do titulku. Jak jsem říkal, tým odvedl celkově skvělou práci a my byli u těch finálních situací.