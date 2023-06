/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Tři zápasy v základní sestavě, tři vítězství a navrch dva góly. Tohle je zatím reprezentační vizitka Ladislava Krejčího. Sparťanský kapitán o sobě dal vědět také v sobotu na půdě Faerských ostrovů, kde Češi v kvalifikační bitvě o Euro zvítězili 3:0.

Ladislav Krejčí na tréninku české fotbalové reprezentace | Foto: Česká fotbalová reprezentace

Otevřel skóre, uklidnil tým a pak líčil: „Byla to snová sezona, ale už se těším na dovolenou. Odpočinu si, vypnu,“ řekl 24letý fotbalista, jehož se nebude týkat přátelský zápas v Černé Hoře.

Co byste řekl ke své brance?

Každý gól je skvělý, natož za reprezentaci a v takovém zápase, kdy jde o Euro.

Byla to nacvičená akce?

Ano, ta rozehrávka rohového kopu byla nacvičená. Hložan (Adam Hložek, pozn. aut.) to dával na zadní tyč, já byl připravený, byť mi pomohla teč. Takže gól se štěstím.

Do zápasu na Faerských ostrovech jste šli s tím, že je třeba napravit předchozí nezdar v Moldavsku, kde národní tým bez vás jen remizoval. Byli jste nervózní?

Minule to nevyšlo, ale to se může stát každému. Teď jsme ukázali sílu. Já osobně neměl žádné nervy, jsem si vědom naší síly.

Oslava českých fotbalistů po vítězství na půdě Faerských ostrovů:

Zdroj: Deník/Martin Jůzek

Zmiňoval jste obavy z umělé trávy.

To bylo spíš ze zdravotního hlediska. Hra na umělé trávě je jiná, klouzalo to, hůř se měnil smě a odskoky balonu byly nižší. Ale… Jsme profesionálové.

Teď vás čeká dovolená. Odpočinete si od fotbalu?

Vypnu ode všeho. Trošku si protřídím myšlenky a připravím se na novou sezonu. Pauza je krátká. Jen deset, jedenáct dní.

Letos jste dal patnáct gólů. Schoval jste si něco i na další sezonu?

Doufám, že ano. Jsem rád, že jsem si udržel svou tvář. Pořád se ale mám co učit a spoustu věcí neumím. Chci se posouvat.

Co kdyby se ozval klub z ciziny?

Nevím, přemýšlel bych o tom… Ale mám smlouvu ve Spartě a o ničem nevím.