Velký poprask a zděšení nejen mezi fanoušky, ale i bývalými hráči a trenéry vyvolal sobotní šílený zápas fotbalistů Zlína, kteří v ojedinělé přestřelce podlehli Mladé Boleslavi 5:9 a ve FORTUNA:LIZE dál zůstávají s pouhými šesti poslední.

Fotbalisté Zlína ve 12. kole FORTUNA:LIGY prohráli s Mladou Boleslaví 5:9. | Foto: FC Zlín

Klubové představenstvo se v pondělí odpoledne sejde na Letné, aby se složitou situací zabývalo. Ve hře je i konec trenéra Pavla Vrby.

Odvolání bývalého kouče Plzně, Sparty či Baníku Ostrava ale problémy nevyřeší. Alespoň si to myslí Deníkem oslovené klubové legendy či osobnosti spjaté s Ševci a Baťovým městem.

„Trenéra mají dobrého, problém je v mančaftu, který se musí zvednout," myslí si někdejší kouč Zlína František Komňacký.

S ním souhlasí i bývalý skvělý brankář František Ondrůšek. „Hráčský potenciál je špatný, kvalita prostě není," má jasno.

Stejně to vidí i Michal Hlavňovský. „Problém v žádném případě není v Pavlu Vrbovi, kterého je mi docela líto, ale spíš v tom, v jakých podmínkách a s jakým kádrem pracuje. Stav Zlína je dlouhodobě setrvačný, tendence je neustále sestupná, což se odráží třeba i v divácké návštěvnosti," poukazuje.

„Nevidím žádný progres. Někoho, kdo je schopný tím kormidlem otočit na správnou stranu. Výměna trenéra nic nevyřeší. Nemůžeme si myslet, že někdo přijde a najednou se všechno změní k lepšímu. To v této chvíli není možné," přidává.

Už minulé sezony nebyly dobré, v minulém ročníku se ševci zachránili na poslední chvíli, v baráži s Vyškovem.

„Pokud by Dostál nevychytal utkání v Brně, hrál by Zlín dnes druhou ligu. Ve dvojzápase proti Vyškovu zase vstřelil ve dvou zápasech jediný gól, což už něco naznačovalo," vrací se ke klíčovým záchranářským soubojům Ondrůšek.

Komňackému je ze současné situace Zlína smutno. „Je mi líto, co se tam děje. Ačkoliv jsem tam nepůsobil moc dlouho, prostředí a lidi v klubu znám. Vím, že pan Červenka i Pavel Vrba fotbal milují a zasloužili by si lepší zacházení, výsledky. V tomto okamžiku z toho mám nepříjemný pocit. Zlín by se měl pohybovat někde jinde a ne chvostu tabulky a dostávat takové mordy. Je potřeba být na poplach," ví dobře.

Zásadní je také mužstvo doplnit, adekvátně posílit. „Mám vedení trošku za zlé, že přestože vědělo, že je mužstvo na padáka, udělalo málo pro to, aby ho v létě zkvalitnilo. Také Pavel Vrba měl na vedení víc tlačit, aby mu přivedli lepší hráče," uvedl Komňacký

Ševce ale v žádném případě neodepisuje. „Na to je příliš brzy. Na druhé straně pokud se nestane něco podstatného, zůstane Zlín na chvostu až do konce," myslí si kouč, který Baník Ostrava dovedl v roce 2004 k mistrovskému titulu.

Hráči na sobě nechtějí pracovat

Bývalý stoper a kapitán Petr Klhůfek vidí největší problém v kabině. „Hráči na sobě prostě nechtějí pracovat. Pořád říkají, jak jsou dobří v tréninku a pak to v zápasech není vidět. Nějaké zlepšení jsem zaznamenal jenom proti Teplicím, jinak je to špatné. Chybí vůdčí osobnost. Navíc trenér neustále míchá se sestavou. Ti, co hráli tužku, pořád nastupují," všímá si.

„Každý z nich si musí sáhnout do svědomí, ale není možné pustit takovým způsobem vedení 3:1. Za některými šly až tři góly," nechápe.

Klhůfek nezná vztahy mezi hráči, ale ligu hrál, takže dobře ví, co by mohlo na fotbalisty platit. „Osobně bych jim sáhl na platy," nabízí nepopulární řešení.

„Přijde mi, že i když je tým v tabulce na dně, všichni jsou v klidu," všímá si.

Čáp, jak se bývalému zadákovi Zlína přezdívá, by se nebál ani v těžké situaci dát větší prostor mladým odchovancům.

Podobně to vidí i Michal Hlavňovský, který toho na Letné rovněž prožil spoustu let.

„Kupovat další nové hráče, kteří nemají vztah k regionu, nemá smysl a je zcela zbytečné," je přesvědčený.

„Borci, co sem v minulých sezonách přišli, svoji výkonnost stejně nepotvrzovali. Restartovali se a zvedli až po tom, co ze Zlína odešli," vypozoroval.

Na mysli nemá jenom Hronka, ale i Janoška, Jawa a další fotbalisty.

„I když do konce sezony zbývá strašně moc kol, lepší herní projev nebude. Mužstvo nemá perspektivu, je přestárlé, špatně poskladáné. Nemá žádnou dynamiku. Ve hře chybí změna rytmu, náběhové věci. Všechno je fádní, pomalé," vidí Hlavňovský.

I proto by všechno vsadil na mladé kluky z Vršavy, dal jim větší prostor se ukázat. „Kolář se Slončíkem a Cedidlou sice hrají, ale nebál bych se nasadit i Bužka nebo Švacha. Kluci ročníku 2004 mají nadání, schopnosti. Je jim devatenáct, takže není na co čekat," má jasno někdejší zlínský středopolař a dlouholetý mládežnický kouč.

„Kluci by měli začít sbírat zkušenosti, ostruhy. Dokud je nevyzkouším v ligové zátěži, nikdy nezjistím, zda na to mají nebo ne. Ve třetí lize nepoznám, zda mají kvalitu na nejvyšší soutěž. Sám jsem ve druhé lize dostal šanci v osmnácti letech a bylo jenom na mě, zda to zvládnu a zvyknu si na tempo, nebo odejdu," říká.

Tragédií by nemusel být ani případný sestup. „Alespoň by se kádr i klub vyčistil, mohlo by se začít nanovo," prohlásil Hlavňovský.

V Baťově městě už podobné pády zažili a vždycky se z nich dokázali vylízat, vrátit zpátky mezi elitu, byť se to nikdy neobešlo bez kompromisů a složitějších chvil. Ať už to bylo v roce 1995, 2002 nebo naposledy v roce 2015.

„První dvě sezony po postupu jsme vždycky byli pro soupeře nepříjemní. V té době navíc bylo v týmu sedm nebo osm odchovanců. Ať už to bylo v mojí éře nebo později za Poznara, Železníka, Jugase, Dostála, Hájka a dalších," upozorňuje.

„Pokud se nezačne od začátku, bude se Zlín neustále motat v začarovaném kruhu, ze kterého se nemá šanci dostat," říká Hlavňovský.

Víkendová fraška zaskočila i Edvarda Lasotu, který po historickém zápase okamžitě volal kamarádovi Klhůfkovi a zjišťoval podrobnosti.

„Je strašné, když dostanete čtyři góly za deset minut. Nevím, co se tam stalo, ale toto by nedopustil ani méně zkušený mančaft. Něco je tam určitě špatně, ale do klubu nevidím, takže nemohu soudit," pronesl.

Nejen Ondrůškovi bylo po sobotním debaklu strašně smutno. „Něco takového by dřívější srdcaři, kteří ve Zlíně hrávali, nedopustili. Když jsem v neděli uklízel ve skříni, zlínské dresy jsem dal raději na stranu. Tolik mě výsledek s Mladou Bolelaví zklamal," přiznává.

Na tahu podle něj jsou majitel Zdeněk Červenka a viceprezident Zdeněk Grygera.

Co vymyslí, ukáží nejbližší hodiny či dny.