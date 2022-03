A jak FIFA nakonec rozhodla? Volila zřejmě nejjednodušší variantu. Polsko postoupí bez boje do finále, v němž se tedy utká s Českem nebo Švédskem. Lewandowski a spol. jsou tak o zápas blíže oslavám účasti na MS.

Česká reprezentace nastoupí proti Švédsku ve Friends Areně v Solně dle původního plánu, tedy 24. března od 20:45. Vstupenky pro české fanoušky jsou k dispozici na webu vstupenkyfotbal.cz. Lepší z tohoto zápasu postoupí do finále, které se bude hrát 29. března 2022 od 20:45 v jihopolském Chorzowě.

„Pro nás se nic nemění. Na Švédsko se připravujeme několik měsíců, stejně tak jsme analyzovali i hru polského týmu. Chceme se nachystat co nejlépe, abychom se o postup na mistrovství světa poprali,“ konstatoval trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Všechno je naplánované

„Ze strany FIFA je to očekávané rozhodnutí, které bylo ze všech variant zdaleka nejpravděpodobnější. Nyní se můžeme nadále plně koncentrovat na úvodní zápas ve Švédsku. To, že Polsko postoupí rovnou do finále, bereme jako fakt – pokud chceme hrát na mistrovství světa, musíme si zkrátka poradit se dvěma soupeři,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

FIFA rozhodla o baráži mistrovství světa. Polsko míří rovnou do finále, česká reprezentace se dle plánu utká se Švédskem ????



Po napadení Ukrajiny ruskými vojsky vyloučili představitelé Polska a Švédska, že by snad mohli jet hrát do Ruska. Následně úplně odmítli proti tamnímu nároďáku nastoupit. Česko nějakou dobu váhalo, ale nakonec se k oběma zemím připojila. FIFA nakonec Rusko zcela vyloučila.

„Přípravy na zápas ve Švédsku dávno začaly – máme vybraný hotel, naplánovanou cestu, tréninky a další podrobnosti. V tomto směru tedy nemusíme nic měnit. Stejně tak máme vše potřebné zajištěné i pro zápas v Polsku," přiblížil reprezentační manažer Libor Sionko.

Česká reprezentace usiluje o postup na mistrovství světa po šestnácti letech. V roce 2006 zažila zatím jedinou účast na světovém šampionátu v samostatné historii. Od té doby nikdy nepostoupila ani do baráže.