Losoval jste základní skupiny Ligy mistrů. Jak jste si to užil?

Byla to pro mě nová a zajímavá zkušenost, protože jsem se na losu nikdy nepodílel. Bylo zajímavé vidět, jakým systémem počítač funguje, jakým způsobem vybírá skupiny, jakým způsobem se celý proces uskutečňuje. Bylo to obohacující a cítím se být poctěn tím, že jsem měl možnost losovat.

Byl to velký nezvyk, účastnit se takové akce jako funkcionář?

Tím, že jsem los aktivně prováděl, mi nepřišlo zvláštní, že tam nejsem jako hráč. Jako hráč bych to dělal úplně stejně. Tím pádem mi to nepřišlo nijak zvláštní.



Jak jste v Chelsea spokojení s losem?

Naše skupina není jednoduchá, je hodně vyrovnaná. Každý může porazit každého. Lille začalo velmi dobře sezonu a daří se jim, i když přišli o Pépého, který přestoupil do Arsenalu. Co se týče Ajaxu, tak všichni víme, jak se jim Liga mistrů povedla v minulé sezoně. A určitě na to budou chtít navázat. No a my také budeme samozřejmě chtít postoupit. S Valencií jsme hráli semifinále Evropské ligy ještě s Arsenalem, nebyly to jednoduché zápasy. Nečeká nás nic snadného, ale skupina je to hratelná a naším cílem bude z ní postoupit.

Mluvil jste se zástupci Slavie? Co říkáte na její skupinu, v níž má tři giganty Barcelonu, Dortmund a Inter Milán?

Se zástupci Slavie jsme se potkali a já jim před losem říkal, že pro českého fanouška by bylo dobře, kdyby jejich skupina byla atraktivní. A musím říct, že z hlediska atraktivnosti už jejich skupina lepší být nemohla. Samozřejmě to budou mít hodně těžké v boji o postup, ale vidět tyhle tři týmy v Praze, to bude pro fanoušky skvělý zážitek.

S Nedvědem se nepozdravil

UEFA vyhlašovala i ceny pro nejlepší hráče minulé sezony, přítomní byli i Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Potkali jste se?

Měl jsem možnost potkat oceněné a nominované hráče. Přál jsem Allisonovi k titulu pro nejlepšího brankáře. Potkal jsem se s Cristianem Ronaldem, ale jen na chvíli. Měl jsem i své povinnosti směrem k médiím a k losování. Takže jsem neměl tolik času se všemi mluvit. Dokonce mi nezůstal čas přijít pozdravit Pavla Nedvěda.



Cenu pro nejlepšího hráče dostal Nizozemec Van Dijk. Čekal jste, že porazí Messiho s Ronaldem? Je to z vašeho pohledu zasloužené?

Van Dijk měl vynikající sezonu s Liverpoolem, vyhráli Ligu mistrů, téměř se jim podařilo získat anglický titul. V Lize národů se mu s Nizozemskem také dařilo. Možná byl tenhle rok možností, jak ocenit jiného hráče než Ronalda s Messim, i když oba měli opět výbornou sezonu. Kdokoli z těch tří by vyhrál, zasloužil by si to

Máte za sebou dva měsíce v nové funkci v Chelsea. Jak je hodnotíte?

Na začátku to bylo trochu hektické, hledali jsme trenéra, ustáloval se tým a vůbec celá příprava. Teď ale Premier League začala, víme přesně, na čem jsme, vše běží v zajetých kolejích.



Jaké máte zatím pocity z vaší spolupráce s trenérem Frankem Lampardem?

S Frankem se známe dlouho, léta jsme byli spoluhráči. V přístupu k fotbalu máme hodně podobný způsob, jakým pracujeme. To může být naší výhodou a věřím, že to potvrdíme v dalších měsících a letech. Doufejme, že se nám bude dařit.