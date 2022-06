„Probírali jsme to hodně. Zájemců bylo dost, ale dívali jsme se na tým, kde bych mohl růst. Leverkusen je v tomhle výborný,“ myslí si Hložek.

Český ofenzivní talent přiznal, že při rozhodování hrály roli také dva důležité faktory. Spolupráce s reprezentačním kolegou Patrikem Schickem, který v dresu Bayeru září, a také možnost zahrát si Ligu mistrů.

„Nějaké procento k rozhodování to přidalo. Vybral jsem si Leverkusen ale hlavně proto, že je to vynikající mužstvo. Pro adaptaci bude určitě lepší, že tam budu mít Patrika,“ přiznává Hložek.

Němčinu měl ve škole

Čeští fanoušci si ale budou muset zvyknout vídat pod jménem Hložek jiné číslo, než na jaké byli dosud zvyklí. Svoji dvacítku, kterou v Leverkusenu nosí Charles Aránguiz, totiž musel vyměnit za číslo 23. Tedy stejné číslo, jaké ve Spartě nosil tragicky zesnulý Josef Šural.

„Důvodů, proč jsem si tohle číslo vybral, je více. Hrál v něm Pepa Šural, celou kariéru také pan Baranek. S ním jsem to probíral hned, jak vyšla fotka. Číslo se mi navíc líbí a doufám, že mi přinese štěstí,“ vysvětluje Hložek, kterého čeká zvykání na nové prostředí.

Vedle spoluhráčů a trenérů si bude muset navyknout i na cizí jazyk. „Němčinu jsem měl ve škole a nějaké základy umím, není to ale na dlouhé debaty,“ přiznává Hložek, který do Německa zamíří i se svojí přítelkyní.

Vrátí se jednou do Sparty?

Na Letné, kde působil od roku 2014, se chtěl Hložek rozloučit titulem. Sezona se ale Spartě nepovedla, a tak bylo loučení o poznání smutnější. „Už minulý rok jsme si se Spartou řekli, že by to měla být asi moje poslední sezona. Rád bych se loučil s titulem a pohárem. Myslím si ale, že se do Sparty ještě vrátím a budu na to mít další pokus,“ uklidňuje fanoušky Sparty.

Přesto si Hložek připravil stylový konec v dres Letenských. Pražské derby rozhodl parádní ranou ze standardní situace. „Byla to stylová rozlučka. Byl to můj poslední dotek v lize a byl asi ideální,“ usmívá se mladý talent.

Před přesunem do Německa ale Hložka čekají ještě reprezentační povinnosti, které si právě odbývá v elitní skupině Ligy národů. Do prvního utkání proti Švýcarsku nastoupil od začátku a pomohl vytvořit několik šancí pro své spoluhráče. Sám se dostal do dobré střelecké pozice, ale minul.

Reprezentační povinnosti

„Byla to velká šance. Dostal jsem vynikající balon od Sadílka, ale blbě jsem to trefil, takže to šlo hodně vedle. Vyčítám si to, další gól by mužstvo asi uklidnil. Takhle jsme se museli stresovat až do konce,“ říká Hložek.

Česká reprezentace ale i tak utkání proti Švýcarsku zvládla a do tabulky zapsala první tři body. Nyní má před sebou domácí zápas se Španělskem a následně ještě odvetu a duel v Portugalsku.

„Je krátce po zápase, takže jsme se na Španěly ještě nepřipravili. Víme, že je to kvalitní mužstvo, silné na balonu. Asi to nebude jako se Švýcarskem, kde jsme vysoko napadali,“ uvědomuje si Hložek.Češi vyzvou španělský výběr už zítra od 20.45 v pražském Edenu.