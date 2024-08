Inter Milán, Atlético Madrid, Salcburk a Brest v Praze na Letné, Manchester City, Leverkusen, Feyenoord a Stuttgart zase na hřištích těchto soupeřů. Tak vypadá cesta fotbalové Sparty v hlavní fázi Ligy mistrů. A hned po čtvrtečním losu se fanoušci na sociálních sítích pustili do hodnocení a predikce, jak si český klub mezi smetánkou povede. Tipy se přitom pohybují od jednotek získaných bodů až po odvážný dvacetibodový zisk.

Hratelný, těžký, krásný, parádní. Taková přídavná jména se objevují na síti X pod losem, který potkal pražskou Spartu v nové Lize mistrů. Ve svých predikcích, na kolik bodů si český zástupce v této konkurenci může přijít, se ale fanoušci hodně rozcházejí.

„Za mě maximálně pět bodů, ale rád se budu plést,“ napsal účet Mladá liga, který se zaměřuje na výkony talentovaných hráčů v české lize. „11 bodů v suchém triku,“ navýšil svoje očekávání další z komentujících. „Střízlivým odhadem 16 bodů,“ přisadil si další. „Pokud bychom dosáhli na dvojciferný počet bodů, byl bych maximálně spokojený,“ stojí v dalším komentáři.

Mezi sparťany se ale najdou i zarytí optimisté, kteří věří svému klubu, že v evropské konkurenci dosáhne na velké věci. „Atraktivní a hratelní soupeři. Za mě je reálné získat cca 20 bodů,“ napsal na svém účtu sparťan Destralux, který dlouhodobě aktivně komentuje dění kolem Letenských.

„Věřme tomu, že z domácích zápasů s Brestem a Salcburkem by se snad Spartě mohl rýsovat zisk 4 až 6 bodů. A opravdu velkým úspěchem by v mých očích bylo přihodit ještě 1 až 3 body i z těch těžkých zbývajících duelů. Tipuju, že ACS získá 5 bodů. A rád se nechám příjemně překvapit,“ přidal se se svou analýzou zkušený sportovní novinář Luděk Mádl.

Přivítání od Salcburku i poznámka Priskeho

Do diskusí pod vylosovanými soupeři se zapojili podle očekávání také fanoušci konkurenční Slavie, kteří pochopitelně svému rivalovi nevěří. V jejich očích získají Letenští žádný nebo jeden bod. „Za plichtu doma z Brestem,“ napsal jeden z tábora sešívaných.

Pro příznivce Sparty znamená účast v prestižní soutěži zajímavé soupeře i výjezdy do krásných měst. Ne všichni jsou ale s tím, co na pražský klub padlo, spokojení. „Asi jsem moc rozmlsanej, ale moc spokojený nejsem. Výjezdy mě moc neba, domácí zápasy celkem nuda a všechno dost těžcí soupeři,“ posteskl si jeden z komentujících. Další už se na evropskou špičku těší. A podobně to mají i soupeři se Spartou. Italský Inter Milán reagoval na nalosování českého klubu vtipným obrázkem Homera Simpsona, který v otevřené knize studuje češtinu na zápas v Praze.

Oficiální účet Salcburku zase všechny své soupeře pozdravil v jejich rodném jazyce. „Ahoj, Sparto,“ přivítal úřadujícího českého mistra.

Speciální duel čeká i na nizozemský Feyenoord, který od letošní sezony vede bývalý kouč Sparty Brian Priske a jehož barvy hájí další bývalý sparťan Dávid Hancko. Právě jeho se správci klubového účtu ještě před losem zeptali na jeho očekávání. „Bylo by opravdu speciální zahrát si proti Spartě a také v mojí zemi proti Slovanu Bratislava,“ odpovídal slovenský stoper a ke zprávě nezapomněl připojit srdíčka v modré, žluté a červené barvě.

Právě Feyenoord pak na svém účtu zveřejnil i anketu, na kterého soupeře se fandové těší nejvíce. V její první části vyhrál s velkým přehledem Bayern Mnichov a ve druhé právě Sparta. „Bude to pro mě speciální zážitek zahrát si proti nim. Pro nás může být výhodou, že je přivítáme doma, protože vím, jak speciální dokážou být evropské zápasy v Praze,“ vyjádřil se k nadcházejícímu střetnutí i sám Priske.