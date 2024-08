„Trošku jsem byl nasra*ý, protože jsme si chtěli užít hymnu Ligy mistrů. O to víc a pevně věřím, že fanoušci na Letné si ji poslechnou s námi a potom zakřičí tak, jak se patří,“ vyprávěl po vítězství 2:0 na severu Evropy křídelník Lukáš Haraslín.

Domácí fandové mnohé zaskočili tím, jakou atmosféru v úvodním zápase posledního předkola Ligy mistrů vytvořili. Stadionem se od úvodu nesly hlasité chorály, které museli ocenit vedle lidí na stadionu i diváci doma u televizí.

Řadu z nich překvapilo, když se ze zaplněného stadionu začaly z úst tisícovek fanoušků linout tóny známých písní od švédské skupiny ABBA. Příznivci Malmö si ale texty upravili do fotbalové podoby.

„Mimochodem, ten půlený chorál Malmö byl skvělej! To mě bavilo,“ ocenil na sociální síti X jeden z fanoušků Pražanů.

„Tohle bylo top. Klidně znovu na Letné,“ přidal se i druhý a připojil video fotbalového pokřiku inspirovaného písní Lay All Your Love On Me.

„Ta ABBA v podání celého stadionu zní od TV skvěle,“ přisadil si i bývalý ligový hráč a v současnosti televizní expert Zdeněk Folprecht.

Zatímco v Bukurešti, kde sehrála Sparta předchozí předkolo, se bouřlivá atmosféra od horkokrevných Rumunů očekávala, ve Švédsku mnohé překvapilo, jakou kulisu domácí fandové vytvořili.

„Buď jsou tak dobře nastavené ruchové mikrofony, nebo to jsou nejlepší zahraniční fans, které jsem za dlouhou dobu v TV viděl/slyšel. Hodně solidní podpora z jejich strany od začátku,“ vysekl poklonu fandům Malmö další z diskutujících.

Pravdou je, že domácí kotel podporoval své oblíbence už od úvodní rozcvičky a jeho nadšení lehce otupil až inkasovaný vlastní gól ve 31. minutě. Neutuchající fandění pak pokračovalo až do druhého gólu Sparty minutu před koncem základní hrací doby. V nastavení už se z tribun linuly hlavně pokřiky českých příznivců.

Fanoušci ze Skandinávie si ale i tak udělali velmi dobré jméno a jejich výkon na tribunách v Česku zaujal. Méně už překvapil ty, kteří si v minulosti v Malmö zahráli.

„Malmö je specifické v tom, že fanouškovské skupiny tvoří přistěhovalci, a tam už to tak kamarádské není. V průběhu zápasu, nebo po zápasech vznikají konflikty. Mají tam za bránou místa na stání, která jsou povolená i na evropské soutěže. A fandí se celý zápas. Kolikrát, i když se nedařilo, nám fandili. Publikum a celkově kultura fandění je tam na vysoké úrovni,“ vyprávěl už před utkáním bývalý gólman Dušan Melichárek, který se severským klubem slavil dva tituly.

„Už na rozcvičce byl plný stadion. Když se ohlédnu zpětně, tak Malmö mělo taky slušné hráče a fanoušci vytvořili takovou atmosféru, že pomohli domácím dát první gól,“ vzpomínal záložník Josef Hušbauer na zápas Sparty v Malmö před deseti lety.

O fanoušky se ale můžou opřít i Pražané. Do Švédska jich přiletělo zhruba pět stovek a v odvetě na Letné bude bezpochyby beznadějně vyprodáno. „Sparta má teď fanoušky úplně jinde. Když jsme hráli my s Malmö, tak to bylo předkolo Ligy mistrů, ale stadion byl poloprázdný. Současné Spartě může hrozně moc pomoct v odvetě, že stadion bude plný a atmosféra je požene,“ měl jasno Hušbauer.

Sparta si do odvety přenese nadějný výsledek 2:0 z úvodního střetnutí. O postupujícím do základní fáze Ligy mistrů se definitivně rozhodne příští úterý od 21 hodin.