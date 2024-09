Filip Ardon dnes 11:30

Fotbalová Sparta se po dlouhých devatenácti letech vrátila do Ligy mistrů a v pondělí večer odhalila ceny vstupenek na zápasy se Salcburkem, Brestem, Interem Milán a Atlétikem Madrid. Balíčky na všechna utkání v prodeji nejsou, na první dva soupeře lístky prodávají od jednoho do dvou tisíc, na věhlasnější soky od 1500 do 3000 korun. Jak si Sparta se svojí cenovou politikou stojí v porovnání s dalšími týmy prestižní soutěže? Možná vás překvapí, že ceny jsou všude podobné.