Real Madrid – Šeriff Tiraspol 1:2 (září 2021)

Zdroj: Youtube

Když se v Madridu dozvěděli o tom, že na slavný Santiago Bernabéu dorazí skupinka nadšenců z Moldavska, byl nákup lístků na tento duel tutovou záležitostí. Slabší soupeř, gólové hody a jednoznačné vítězství. Takové zápasy musí bavit snad každého fotbalového fanouška. Ovšem ona moldavská skupinka rádoby výletníků v ten večer zaskočila nejen Madrid, ale celý fotbalový svět.

Slabý vstup domácího týmu do zápasu potrestal Tiraspol již v 25. minutě, kdy se přesnou trefou blýskl Yakhshiboev. Opařený Real se snažil dostat do své optimální pohody, ale důrazná moldavská pevnost byla proti. Po změně stran sice vyrovnal kanonýr Benzema, ovšem to bylo ze strany paběrkujícího Bílého baletu všechno. A v 90. minutě navíc dorazil z Moldavska závěrečný účet. S úrokem, který v Madridu kousali ještě hodně dlouho.