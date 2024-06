Fotbalisté Realu Madrid porazili ve finále Ligy mistrů Dortmund 2:0 a připsali si patnáctý triumf v soutěži, jímž vylepšili vlastní rekord. Utkání hrané v londýnském Wembley rozhodli brankami v 74. a 83. minutě Dani Carvajal a Vinícius Júnior.

Fotbalisté Realu Madrid porazili ve finále Ligy mistrů Dortmund | Foto: ČTK/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

"Bílý balet" v novodobé historii LM vyhrál i deváté finále, do něhož postoupil; naposledy neuspěl s Liverpoolem v roce 1981 ještě v Pohárů mistrů evropských zemí (PMEZ).

FOTO: Velké finále. Podívejte se, jak se Londýn chystá na vrchol Ligy mistrů

„Vždycky jsem snil o tom, že si zahraju takovézo zápasyi v těchto zápasech. Nedokážu to vyjádřit slovy, nejlepší noc mého života,“ líčil dojatý dojatý Jude Bellingham v rozhovoru pro TNT Sports. „Když je to někdy těžké, začnete přemýšlet, jestli to všechno stojí za to. Kvůli večerům, jako byl ten dnešní, to za to stojí.“

Pro něj bylo finále opravdu speciální. Anglický reprezentant přišel do Realu právě z Dortmundu a přestup zahrnoval klauzili s odměnou ve výši 25 milionů eur pro Borussii, pokud Bellingham vyhraje Ligu mistrů.

Dortmundu se nepodařilo navázat na dosud jediný triumf v LM z roku 1997. Finále ve Wembley prohrál i před 11 lety s německým rivalem Bayernem Mnichov.