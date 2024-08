Exkluzivně

Pražskou Spartu čeká druhý zápas proti FCSB. Co můžete říct o úřadujícím mistrovi rumunské ligy?

Když zhodnotím minulou sezonu, tak absolutně dominovali lize. Byli úplně někde jinde než ostatní týmy. Tento rok se spíš soustředí na to, aby se kvalifikovali dál v Lize mistrů, takže ligu tak nějak hrají, ale spíš se soustředí na předkola. Pro ně je asi teď hlavní priorita kvalifikace a pak se na ligu budou dál soustředit podle toho, jaké budou výsledky. Samozřejmě prodali taky nějaké hráče, třeba svoji největší hvězdu Florinela Comana prodali do Kataru. Dá se říct, že ten to tam minulý rok válcoval spolu s dalšími hráči. Byl to velice rozdílový hráč.

Koukal jste na zápas, který hrálo FCSB na Spartě?

Ano, koukal jsem. A teď s dalšími Čechy Lukášem Droppou a Tondou Fantišem plánujeme v úterý se jít podívat na stadion.

FCSB nebude hrát na svém tradičním stadionu, ale na Stadionul Steaua. Co tomu říkáte?

Je to úplně nový stadion, který dokončili minulý rok. Má tedy menší kapacitu, asi 31 tisíc, zatímco na národní stadion se vejde asi 55 tisíc. Je to ale krásný nový stadion.

Co jste říkal na první zápas? Sparta byla podle bookmakerů jasný favorit, ale nedokázala zvítězit.

Jak je znám z ligy, tak jsem věděl, že se snaží hrát fotbal a mají dobré jednotlivce. Takže mě to nijak nepřekvapilo. Později trochu odcházejí fyzicky, ale třeba i po taktické stránce. Mají ale jednotlivce, kteří to dokážou utrhnout. Snaží se hrát fotbal a když cítí šanci, tak dokážou být agresivní a balon Spartě třeba nepustit. Teď je pro ně samozřejmě trošku výhoda, že hrají tady v Bukurešti. Poženou je fanoušci, ale tím nechci říkat o Spartě, že by tady neměla žádnou šanci. Sparta určitě má svoji kvalitu a určitě se sem o to pojede taky poprat. Ale určitě jim tady nedají nic zadarmo. V prvním zápase se hodně řešilo zdržování a podobně, ale myslím si, že tady to bude trošku jinak, že se budou snažit víc hrát fotbal, být agresivnější a určitě to bude zajímavé. Z mého pohledu je to padesát na padesát.

Zmiňujete fanoušky. Jakou atmosféru umí vytvořit horkokrevní Rumuni?

Normálně hrají na národním stadionu, ale teď se tam pořádají různé akce jako koncerty, takže musí hrát na stadionu Steaua. Tak to bylo i minulý rok. Možná je to pro ně trošku nevýhoda, protože na národním stadionu dokážou naplnit 55 tisíc lidí a věřím, že na Spartu by to přišlo. Tam by je asi lidi hnali ještě o trochu víc. Pravda je, že fanoušci jsou tady horkokrevní a Sparta to určitě nebude mít jednoduché.

Komu budete přát?

Jelikož jsem z Česka, tak samozřejmě budu fandit Spartě. Ale jak jsem říkal, nebudou to mít jednoduché a stát se může cokoliv. Bylo by pro český fotbal dobré, aby to bylo úspěšné jako minulý rok. Český fotbal si ve světě dělá lepší a lepší jméno.

Co byste doporučil sparťanským fanouškům v Bukurešti?

Určitě centrum, které je moc hezké. Je tam budova rumunského parlamentu, která je snad druhá největší administrativní budova na světě. Když tam spíme, tak spíme naproti tomu a je to opravdu obrovské. Určitě bych fanoušky poslal, aby si prošli celé centrum.

Jaké máte vzpomínky z minulé sezony na vzájemné zápasy vašeho Petrolulu s FCSB?

V prvním zápase, co jsme hráli, jsme doma remizovali 2:2 a druhý zápas jsme prohráli 0:1. Není to s nimi jednoduché, kvalita hráčů je na vyšší úrovni. Mají rádi balon a mají jednotlivce, ale zase nemají rádi, když se jim hraje hodně do těla a jste agresivní. To pak můžou vybuchnout a zápas se může změnit.

Vám už začala druhá sezona v Rumunsku. Co od ní čekáte?

My jsme začali asi jako první liga na světě, takže to bylo dost narychlo. Měli jsme asi měsíc přípravu, týden jsme měli soustředění v Bukurešti a pak jsme strávili 14 dní v Turecku. No a teď už máme za sebou čtvrtý zápas. Zatím je to pro mě pozitivní. Minulou sezonu jsme měli rozehranou, abychom se dostali do play-off. Na konci se to bohužel pokazilo a nedařilo se nám, takže jsme skončili ve skupině, která hrála o sestup do druhé ligy. Tam jsme se zachránili dvě kola před koncem, takže jsme se udrželi v první lize. Tento rok máme nové majitele z Turecka a nového trenéra, tak uvidíme, jak to bude.

Jaké jsou ambice klubu?

Hrát o Evropskou, nebo Konferenční ligu. Je to ale samozřejmě těžké, je tady spousta dobrých týmů a liga je velmi vyrovnaná. Poslední tým může klidně vyhrát nad prvním. Ambice jsou, ale je to běh na delší trať. Uvidíme.

A jste v Rumunsku spokojený?

Beru to pozitivně. Co se týče fotbalových věcí, má rumunský fotbal úroveň. Hráči jsou technicky zdatní a tvořiví, stadiony se stále staví nové a návštěvnost na ligu je kolem deseti tisíc na každý zápas. Co se týče fotbalové stránky, hodnotím to pozitivně.

A co život v Rumunsku?

Život v Rumunsku je divočejší. Ale jelikož bydlíme asi 30 minut od Bukurešti, tak jezdíme tam, když někam chceme s rodinou. Město je to krásné a je tam od všeho něco. Co se týče celého Rumunska, tak je tady krásná příroda a spousta věcí k vidění. Je to trošku něco jiného než u nás v Česku, občas je to divočina, jak jsem říkal. Někde je to ještě o pár let zpátky oproti nám. Ale každý člověk si tu určitě najde něco pozitivního.

V čem je to divočina?

Tak třeba na silnici. Můžete jet po hlavní silnici nebo po dálnici a můžete tam potkat povoz tažený koněm nebo oslem. To mě docela dost zaskočilo, ale jsou to výjimky.

Předtím jste působil v Nizozemsku a Itálii. Dokážete to srovnat aspoň po fotbalové stránce?

Rumunský fotbal i mentalita jsou hodně podobné těm italským. I co se týče jazyka, je si to v některých věcech dost podobné. Italský fotbal je ale samozřejmě na vyšší úrovni.

Čím to, že je vaše fotbalová cesta taková? V Česku jste v dospělém fotbale nic neodehrál.

Když mi bylo sedmnáct let, tak jsem odešel do Janova, který mě kupoval za jeden milion euro. Byla to trnitá cesta, nebylo to jednoduché, ale ničeho nelituju. Janov mě chtěl celou dobu, pak až jsem odešel já, když bývalý majitel prodal klub a odešla spousta hráčů. Tím moje cesta v Itálii skončila.

Lákalo by vás si ještě zahrát v Česku?

Určitě, chtěl bych se někdy do Česka vrátit. Teď bych chtěl ještě zůstat v zahraničí, dokud to půjde. Pak až budu trošku starší, tak by mě lákalo se vrátit do Česka. Fotbalovou kariéru jsem začínal v Hradci Králové, tak třeba tam. Určitě se tomu nevyhýbám.