„Hořké probuzení v nové evropské realitě.“ „Noční můra pro Malmö v kvalifikaci Ligy mistrů.“ Taková slova volili švédští novináři po prvním utkání mezi Malmö a pražskou Spartou. Přestože domácí měli větší držení míče, Pražané zvládli utkání velmi dobře takticky a i díky vlastnímu gólu soupeře si domů odvezli dvougólový náskok.

„Malmö mělo po hodině hry více než dvakrát tolik přihrávek co hosté a určovalo tempo hry. Ale daleko přímočařejší hra Pražanů se ukázala jako vítězná a byli to oni, kdo si vytvořil nejnebezpečnější šance,“ píše o obrazu hry švédský Dagens Nyheter.

„Byl to ten večer, kdy domácí tým není dostatečně důsledný na poslední třetině hřiště a opravdu nebezpečné situace nevyužije,“ pokračuje švédský deník.

Podle webu Expressen fotbalisté Malmö ani nepřipomínali sami sebe. „Je to nedbalé, zbabělé a lajdácké,“ hodnotil úvod zápasu švédský novinář Erik Niva pro Viaplay.

Malmö mohlo pomýšlet i po vlastním gólu na přijatelný výsledek, jenže žádnou ze svých šancí neproměnilo a naopak minutu před koncem základní hrací doby inkasovalo. Média označila Rynešův gól jako studenou sprchu nebo noční můru.

„Naším plánem bylo vletět do zápasu a využít našich fanoušků. To můžete udělat tím, že budete chodit do soubojů nebo střílet. Zápas nám ale nesedl. Nedostali jsme do naší hry adrenalin,“ citují švédská média trenéra Henrika Rydströma.

Novináři ze severu Evropy si ale neopomněli rýpnout do Sparty kvůli pozápasovým oslavám týmu s fanoušky. Ty podle serveru Aftonbladet „dávají Malmö naději“.

„Doufám, že si myslí, že už je po všem,“ uvedl na toto konto domácí záložník Anders Christiansen, který místním novinářům potvrdil, že pohled na sparťanské oslavy jim náladu před odvetou trochu odlehčil.

Dá se ovšem očekávat, že Sparta, kterou přijelo do Malmö podpořit asi pět stovek fanoušků, doma na Letné nic nepodcení. Vždyť klub čeká na postup do základní fáze Ligy mistrů už dlouhých 19 let. Do karet mu navíc hraje přestup Sebastiana Nanasiho do Štrasburku. Právě dvaadvacetiletý talent Malmö by měl podepsat smlouvu s novým klubem už během čtvrtka a do odvety už pravděpodobně nenastoupí.

„Byl to nejlepší hráč Malmö loni, letos i proti Spartě. Pokud skutečně odejde, obrat proti Spartě bude vypadat víc nemožně než nepravděpodobně,“ zamýšlí se redaktor webu Expressen Johan Dolck Wall ve svém článku. „Cena prodeje se odhaduje na 125 milionů švédských korun. Tyhle příjmy by mohly kompenzovat ztracené miliony za postup, pokud Malmö vypadne se Spartou,“ dodává autor.

Velkým problémem pro Malmö je podle něj zejména to, že Sead Hakšabanovič ze Celticu, který měl Nanasiho v případě odchodu nahradit, zatím nenaplňuje očekávání. V průběhu dvou měsíců nastoupil za svůj nový klub jen dvakrát – jednou na sedm a jednou na devět minut.

Spartu odchod Nanasiho určitě mrzet nebude. Právě mladý Švéd, který v loňské sezoně nastřílel 11 gólů, byl během prvního střetnutí jednoznačně největší hrozbou Malmö. Jeho přestup by měl šance Pražanů na postup ještě zvýšit.