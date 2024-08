Proti rumunskému FCSB dokázali historii přepsat a teď se o to pokusí i podruhé proti švédskému Malmö. Fotbalisté pražské Sparty rozehrají dvojzápas na severu Evropy už ve středu od 21 hodin a kromě účasti v základní fázi Ligy mistrů budou mít jako motivaci i deset let staré vyřazení se stejným soupeřem. „Sparta teď šanci má. Věřím, že jim to vrátí za to, jak nás vyřadili,“ zaznívá od hráčů, kteří zažili vzájemný souboj v roce 2014.

Zatímco letos Sparta rozehraje souboj s Malmö ve Švédsku, před deseti lety začínala ve třetím předkole Ligy mistrů proti stejnému soupeři doma na Letné. A byla to pořádná divočina. Sparťané neodehráli nejlepší poločas, brzy inkasovali a o přestávce ztráceli 1:2. Pak ale David Lafata zkompletoval hattrick a Pražané šli do odvety s příznivým výsledkem 4:2.

„Hattrick je fajn, ale nakonec to bylo málo. První gól byl hlavou, centroval mi Bořek Dočkal, druhý byla dorážka v malém vápně a třetí gól na 4:2 byl po centru hlavou. Míč mi poslal do zakončení Pepa Hušbauer,“ zavzpomínal tehdejší třígólový střelec pro Deník.

„Měli jsme velkou šanci postoupit a měli jsme to zvládnout. I když se počítaly góly venku, tak jsme pořád měli o dva víc. Ukázali jsme sílu, že jsme to doma otočili, ale venkovní zápas nám vůbec nevyšel,“ přidal se se svojí vzpomínkou záložník Hušbauer.

| Video: Youtube

Sparta totiž na střelecké galapředstavení na severu Evropy nenavázala a po porážce 0:2 vypadla. „Měli jsme velmi kvalitní a zkušený tým a věřil jsem, že máme šanci postoupit dál. Jenže venkovní zápas jsme vůbec nezvládli,“ lituje i po letech Hušbauer.

Velkou roli podle něj hrála výborná atmosféra v Malmö, která hnala domácí za smazáním nepříznivého výsledku z prvního utkání. „Už na rozcvičce byl plný stadion. Když se ohlédnu zpětně, tak Malmö mělo taky slušné hráče a fanoušci vytvořili takovou atmosféru, že pomohli domácím dát první gól. My pak byli trošku zaskočení a už jsme nemohli odpovědět. Neuměli jsme se s tím poprat. Kdybychom dali první gól my, věřím, že by to vypadalo jinak,“ zamýšlí se někdejší hráč Sparty a Slavie.

Malmö mělo tehdy skutečně kvalitní tým. Hvězdnou cestu začínal tehdy dvaadvacetiletý Emil Forsberg, který pak prožil fantastickou část kariéry v Lipsku, proti Spartě se střelecky prosadil i cestovatel Isaac Kiese Thelin, který v Malmö působí i dnes. Druhý zápas pak dvěma góly rozhodl Markus Rosenberg, jenž si během kariéry zahrál vedle Bundesligy i v Premier League.

„Měli kvalitní tým. Forsberga si pamatuju, byl to šikovný blonďák. I Thelin byl šikovný útočník,“ vzpomíná Hušbauer.

Fanoušci jsou úplně jinde

On i Lafata teď věří, že současná Sparta vrátí švédskému soupeři deset let starou porážku. Podobně jako v předchozím předkole oplatila bukurešťskému FCSB vyřazení z roku 2016. „Sparta má šanci. Věřím, že by mohla přijít sezona zúčtování. Sparta má kvalitu a má na to, aby přes Malmö postoupila a vrátila mu tehdejší vyřazení,“ má jasno Lafata.

„Věřím, že jim to vrátí za to, jak nás vyřadili. Nevím, na jaké úrovni je teď Malmö, moc to nesleduju, ale musí mít slušný tým, když to dotáhli až do čtvrtého předkola Ligy mistrů. Určitě to nebude nic jednoduchého. Protože Sparta začíná venku, musí si přivézt nějaký dobrý výsledek. Může to být opačně, než jsme to měli my,“ dodává Hušbauer, podle něhož by mohli hrát velkou roli fanoušci.

„Sparta má teď fanoušky úplně jinde. Když jsme hráli my s Malmö, tak to bylo předkolo Ligy mistrů, ale stadion byl poloprázdný. Současné Spartě může hrozně moc pomoct v odvetě, že stadion bude plný a atmosféra je požene,“ tvrdí.

Výhodou pro tým trenéra Larse Friise může být i to, že začíná venku a rozhodující odvetu bude hrát před domácím publikem. „Kdyby na Letnou přišlo pět šest tisíc lidí, tak by to taková výhra nebyla. Ale když vidíme, jaké teď mají fanoušky a jak je pořád plno, může to určitě být výhoda. Sparta navíc hrozně dlouho nehrála Ligu mistrů, to bude pro fanoušky velká výzva,“ říká Hušbauer.

Sparta bude moci vykročit za postupem a úspěchem už ve středu od 21 hodin, kdy je na programu výkop prvního zápasu. Druhý duel, v němž se definitivně rozhodne, se pak odehraje v Praze na Letné příští úterý ve stejný čas.