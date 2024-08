„Je těžké tu sedět potom, co předvedete skvělý výkon, vyhrajete, ale nepostoupíte. Bylo to vlastně podobné jako s AS Řím nebo Sevillou. Potkáte evropský velkoklub a vytáhnete na něj se svým stylem, s obrovskou intenzitou,“ vyprávěl trenér Jindřich Trpišovský po středečním vítězství 2:1 nad Lille.

Výkon sešívaných skutečně v mnohém připomínal památné zápasy proti Seville a AS Řím, přestože už to od nich mnozí neočekávali. Vždyť Slavia skončila poslední tři sezony nejvyšší soutěže na druhém místě a taky v úvodu letošního ročníku působila poněkud vyčpělým dojmem. To jen podtrhla úvodní remíza 0:0 se Slováckem, nutnost otáčet doma proti Teplicím nebo úvodní porážka s Lille 0:2.

Jenže ve středu jako by na trávníku zase byla ta stará Trpišovského parta, která budila respekt nejen mezi českými soupeři. Sešívaní měli pohyb, skvělé napadání, tlak, ale trestuhodně neproměnili velké šance, které si vytvořili. Zafeiris orazítkoval dvakrát břevno, neuspěl Chorý a v závěru selhal i Jurásek.

„Po dlouhé době jsem vás viděl žrát trávu a neskutečně mě to bavilo. Tohle si udržte a každému bude jedno, co budete hrát za soutěž,“ ocenil na síti X jeden z fanoušků. „Bylo to blízko. Výkon byl fantazie. Škoda, že to tak nejde častěji,“ přidal další komentující. „Mohli bychom takhle hrát už celou sezonu? Bojovat, rvát se, makat, chtít, hrát fotbal?“ ptal se na slávistickém profilu jeden z fandů.

A příznivci z tribun nebyli jediní, kdo Slavii chválil. „Fanoušci chválí ještě málo. Bylo to úžasné, akorát se smutnou tečkou. Byla to obrovská škoda, protože zápas odehráli v absolutně úžasném tempu. Francouzi nevěděli, kde jim hlava stojí, a postoupili jednou střelou. Moc se mi to líbilo,“ rozpovídal se pro Deník bývalý hráč Slavie Ladislav Vízek.

„Oproti Spartě to byl opravdu fotbal hodný Champions League,“ rýpl si do rivala a hned pokračoval: „Oni měli odevzdané Švédy… Je to škoda, mohli jsme tam mít dva týmy,“ doplnil.

Trenér Trpišovský v úterý mnohé překvapil a možná znejistěl základní sestavou, kterou vyslal do boje. Na křídlech nastoupili Lukáš Provod s Davidem Douděrou a na pozici wing-backa dostal prostor srdcař Jan Bořil. Ten přitom téměř dva roky chyběl kvůli zranění a zdravotní trabl mu nedovolil dohrát ani poslední ročník.

Bořil vyzrál

Pokud někteří fanoušci kvůli neuspokojivým výkonům odvolávali trenéra Trpišovského, Bořilovi jich předpovídalo konec kariéry ještě daleko víc. Ale vyhlášený buldok, který se pro tým rozkrájí, ve středu večer jasně ukázal, že ještě nepatří do starého železa.

„Bylo to velké překvapení. Ze strany se žene dopředu, běhá, je zkušený a řekl bych, že vyzrál a hraje velmi dobře. Není zas tak gólový, ale o kom ve Slavii to můžeme říct? Góly jim váznou, jinak nasazení, na to Slavia dbá. Jde cestou důrazu, jen mi tam schází trochu nějaký technický hráč,“ hodnotil Vízek, jemuž se výkon Bořila líbil.

A byl to právě slávistický kapitán, kdo centrem zprava odstartoval už v páté minutě gólovou akci. Po odehrání míče šel příkladně před bránu, odtamtud přiklepl pro Zafeirise a našlapaný Eden mohl poprvé vybuchnout radostí.

„Zafeiris se chytil, což je dobře, je to fotbalista, se kterým to neuměli. Ještě jednoho nebo dva takové by potřebovali. Ale jak říkám, strašně moc se mi to líbilo. Byl jsem u televize a byl jsem napnutý do poslední minuty,“ chválil někdejší reprezentant.

O neúspěchu rozhodly neproměněné šance, kterých si Slavia vytvořila dostatek. Udeřit mohla i v samém závěru, ale nebylo jí přáno. „Bohužel. Chytil dá gól krkem, pukem, kolenem, ale když to má takhle tutově, tak to nedá. Není to chladnokrevný střelec, to se nedá nic dělat. Jurásek to měl na hlavě, to už byla otázka štěstí. Ty dvě šance ale mrzí,“ prohlásil Vízek.

Kvůli zahozeným tutovkám se sešívaní budou muset spokojit „pouze“ s účastí v Evropské lize. Tam ale mají naopak větší šanci myslet na sportovní úspěch a dojít v soutěži dál. „Slavia hraje poháry výborně, ale Champions League je Champions League. A to ani nemyslím ty šílené peníze, co jsem si dnes přečetl. Ale ti soupeři – Barcelona, Liverpool, Real Madrid. To jste ve společnosti legend. V Evropské lize to takové úplně není,“ mrzelo Vízka.

Slavia předvedeným výkonem jasně ukázala, že v Evropě může hrát prim. To stejné teď musí ukázat i v dalších zápasech – oklepat se ze zklamání a podobný hlad a energii ukazovat pravidelně i v ligových zápasech a posléze v Evropské lize. Pokud se to sešívaným podaří, její fanoušci jistě zapomenou na to, jak kritizovali hlavního trenéra, kapitána Bořila nebo vedení za to, že přivedlo v létě málo posil.