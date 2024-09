„Salcburk nemohl odstartovat do Ligy mistrů o moc hůře. Při porážce 0:3 na půdě Sparty se pokazilo takřka všechno, co se pokazit mohlo. Je to hořké, protože proti českému mistrovi očekávali daleko víc. Už nebude o moc snadnější pro Salcburk dát v základní fázi góly, je od začátku pod tlakem,“ hodnotí vystoupení rakouského klubu server Kurier.at.

Výběr trenéra Pepa Lijnderse kritizuje za to, že příliš riskoval. Vždyť také Sparta chyby soupeře využila už ve druhé minutě, kdy odskočila do vedení po dorážce Kaana Kairinena. Ještě v první půli pak navýšil Victor Olatunji a ve druhých pětačtyřiceti minutách vyškolil hned tři soupeřovy hráče Qazim Laci, který stanovil skóre na konečných 3:0. Sparta byla nebezpečnější, smrtící v koncovce a perfektně připravená.

„Vstup do nové ligové fáze Ligy mistrů byl ze strany Salcburku naprostým selháním. Jasná porážka odhalila slabiny mladého a částečně nezkušeného týmu – zejména v defenzivě,“ přidala se s hodnocením rakouská veřejnoprávní společnost ORF.

„Pro Salcburk začala Liga mistrů naprosto špatný startem. Prohrál po ubohém výkonu a v defenzivě byl velmi zranitelný. Porážka mohla být i vyšší,“ vyjmenovával ve svém článku plátek Kronen Zeitung.

Benfica se neopakovala

Rakouská média ve svých analýzách často zmiňovala nízký věk Lijndersova výběru. „Průměrný věk základní jedenáctky v Praze byl přesně 22 let. To, že Salcburk s velmi mladým týmem může překvapit v Lize mistrů, ukázalo mužstvo v prvním zápase minulé sezony. Tehdy vyhrálo nad Benficou Lisabon 2:0,“ připomněli novináři z ORF.

„Od té doby se ale hodně změnilo, nejen trenér je nový. Z jedenáctky, která startovala v Lisabonu, byli v zahajovací sestavě jen dva hráči – Oscar Gloukh a Amar Dedič,“ doplnilo rakouské veřejnoprávní médium.

Další novináři vyčítají trenéru Lijndersovi, celému Salcburku i vedení rakouské fotbalové reprezentace, že v základu nebyl jediný hráč s rakouským občanstvím. Proti Spartě vyběhli na hřiště dva Němci, dva hráči Mali, jeden Bosňan, Polák, Švéd, Argentinec, Španěl, Angličan a Izraelec. Jen na lavičce byli osamělí Rakušané Schlager, Hamzic a Baidoo, kteří se na hřiště vůbec nedostali.

„Mezi poraženými je i Ralf Rangnick, trenér rakouské reprezentace, protože do akce se nedostal jediný Rakušan,“ píše ve svém článku novinář Peter Gutmayer z Kurieru.

„Tentokrát to není velké překvapení, spíš to byla otázka času. Samson Baidoo, který do té doby startoval v každém soutěžním zápase, a náhradní brankář Alex Schlager jsou jediní dva hráči ze sestavy, kteří můžou nastupovat za rakouskou reprezentaci,“ připomněl Christoph Nister z Kronen Zeitung s tím, že Hamzicovi je stále teprve 18, takže věkem spadá do mládežnických výběrů.

Pro úplnost dodejme, že na zahraničních hráčích staví i Sparta. Ve středu ale měla v základní jedenáctce rovnou pět Čechů a z lavičky poslala do hry další dva. A díky skvělé taktické připravenosti mohla oslavit vysoké vítězství.

Rakouští novináři se teď ve svých hodnoceních shodují, že Salcburk nečeká v další fázi Ligy mistrů nic snadného. Spartu vnímali všichni jako jednoho z nejhratelnějších soupeřů, ale výsledek ukázal něco trochu jiného. Red Bull čekají ještě zápasy s Brestem, Feyenoordem, Leverkusenem, PSG, Realem Madrid a Atléticem Madrid. 1. října je na programu souboj s prvním jmenovaným soupeřem, který odehraje Salcburk na svém stadionu.