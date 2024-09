"Nálada v týmu je hodně dobrá, kluci tvrdě pracovali. Plně si uvědomujeme, co je před námi. Očekáváme magický večer na Letné, konečně jsme zpátky v Lize mistrů. Mohli jsme prodat o tisíce lístků víc, kdyby byla větší kapacita. Věřím, že nám fanoušci na stadionu obrovsky pomůžou," uvedl Friis, jehož svěřenci na cestě do LM zvládli tři předkola.

"Bude to skvělý večer, nastoupíme proti mužstvu, který pravidelně hraje Ligu mistrů a má s ní mnohem víc zkušeností než my. My zase spoléháme na zkušenosti z Evropské ligy. Jsme plně připraveni na zítřejší bitvu," mínil Friis, jenž v červnu přešel z pozice asistenta do role hlavního trenéra po odchodu krajana Briana Priskeho do Feyenoordu Rotterdam. Nizozemský celek je jedním z osmi soupeřů Pražanů v novém formátu.

Salcburk v minulém ročníku skončil v rakouské lize druhý za Štýrským Hradcem, předtím ale soutěž ovládl desetkrát za sebou. V LM ho čeká šestá sezona v řadě. "Je to tým se spoustou zkušeností z evropských pohárů, čeští fanoušci by ho měli znát. Vyprodukovali spoustu úžasných hráčů, mají velký rozpočet a jsou konkurenceschopní v Evropě. Není to mužstvo stavěné na rakouskou ligu, nýbrž na Ligu mistrů," prohlásil Friis.

Inspirace

"Rudé býky" zná velmi dobře. "Jejich styl hry nesouvisí s novým trenérem Pepem, je jejich součástí už mnoho let. Hrají velmi agresivním a intenzivním stylem, zaměřeným na útok. Na tohle se zítra těšíme," podotkl bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

"Samozřejmě jsme doma na Letné, mělo by nám to pomoct. Hráli jsme s nimi dvakrát v přátelských zápasech. Sleduju je dlouhá léta. Jejich styl hry byl pro mě velkou inspirací jakožto pro trenéra," řekl Friis.

Salcburk od tohoto ročníku vede Lijnders. Jednačtyřicetiletý Nizozemec předtím dlouhá léta působil jako asistent Jürgena Kloppa v Liverpoolu, s nímž v březnu narazil na Spartu v osmifinále Evropské ligy. "Reds" tehdy zvítězili 5:1 na Letné a 6:1 na Anfieldu.

"Je to velmi dobrý trenér. Je dobrý natolik, že pracoval po boku velkých jmen. Jako hlavní kouč už pracoval v Nizozemsku. Ví toho o fotbale spoustu. Vyznačuje se podobně jako Liverpool v minulé sezoně, uvidíme tedy stejnou intenzitu. Možná chce hrát a kontrolovat zápas víc než jeho bývalý tým. Je to špičkový evropský trenér, který teprve začíná svou cestu," uvedl Friis.

Ani jedno z mužstev o víkendu nehrálo. Sparta měla narazit v lize na Karvinou, kvůli nepříznivému počasí ale bylo celé osmé kolo odloženo. Část Česka se kvůli povodni ocitla pod vodou. Kvůli podmáčenému hřišti nenastoupil o víkendu ani Salcburk.

"Viděli jsme strašné záběry, silný déšť zničil domovy, lidé se ocitli bez elektřiny, topení. Myslíme na ně. Máme štěstí, že jsme v Praze, kde to nebylo nijak divoké. Viděli jsme i co se stalo v okolních zemích. Hrajeme fotbal a je to pro nás důležité, když se ale stane něco takového, je to jen fotbal. Proto bylo víkendové kolo přeloženo, protože je to jen fotbal. Jsem rád, že jsem součástí klubu, který chce pomoct postiženým rodinám bez domova," podotkl Friis.