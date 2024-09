/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Jeho jméno mnohé překvapilo už v samotné nominaci. O to víc vykulení museli být fanoušci fotbalové reprezentace, když uviděli Tomáše Čvančaru v základní sestavě na půdě Gruzie. Čtyřiadvacetiletý útočník, který v německém Mönchengladbachu sbírá minuty po zranění jen poskrovnu, v Tbilisi nepřesvědčil a střídal už o poločase. Podobně trenéru Ivanu Haškovi nevyšly ani tahy s Davidem Zimou a Matějem Rynešem.

14, 31 a 10. Čísla, která nejlépe vystihují aktuální situaci Tomáše Čvančary. Po zranění kotníku ze začátku roku naskočil jen do 14 zápasů svého Mönchengladbachu, v této sezoně odkopal pouhopouhých 31 minut v soutěžních duelech a na vstřelený gól čeká už takřka deset měsíců. Naposledy se trefil 10. listopadu loňského roku do sítě Wolfsburgu.

Mnozí fandové proto nechápavě zvedali obočí, když jeho jméno uviděli v nominaci reprezentačního kouče Ivana Haška na dvojzápas Ligy národů proti Gruzii a Ukrajině, v níž se bude hrát o možnost, jak postoupit na nadcházející mistrovství světa.

Český lodivod měl s bývalým střelcem Sparty plán – do zápasu v Tbilisi ho poslal už od první minuty, aby společně s Patrikem Schickem a Lukášem Provodem zaměstnával defenzivu Gruzie na zaplněném stadionu Micheila Meschiho.

Jenže nachystané překvapení ovoce nepřineslo, v zápase se zrodil až nečekaný debakl. Čvančara, který úplně chyběl v nominaci na Euro, předvedl, že mu chybí herní praxe i pohoda. Nejsvětlejší moment? Střela z hranice pokutového území, která přidělala práci skvělému brankáři Mamardašvilimu.

Své přednosti nemohl prodat

Jinak ale zůstával Čvančara až trestuhodně mimo hru. Při jednom z rohových kopů byl se svými 190 centimetry nepochopitelně za pokutovým územím, po dlouhém rohu Vladimíra Coufala pak na stejném místě čekal na odražený míč. Svoje přednosti, mezi něž patří i vzdušné souboje, vůbec nemohl prodat.

Snaha se Čvančarovi upřít nedala. Do souhry se nabízel i pohybem dozadu, jenže balon rychle ztratil, dobrou pobídku od Krejčího v šestnáctce zase špatně zpracoval prsy. Útočník, který oblékl reprezentační dres naposledy loni v listopadu proti Polsku, nezářil ani směrem do obrany. Právě přes něj šel nebezpečný centr Kakabadzeho po půlhodině hry. I proto sáhl Hašek v poločase za stavu 0:1 ke změně a na hřiště poslal Ondřeje Lingra.

Ivan Hašek o výkonu českého týmu v Gruzii:

| Video: Youtube

„Chybí nám náběhoví hráči. Proto přišel i Lingr, ale celkově to bylo málo,“ vysvětloval Hašek po zápase. „Zanalyzuju si to ještě s asistenty, uděláme si rozbor. Viděli jste, že nemůžete vyhrát zápas, kde hrajete prvních dvacet a posledních deset minut. Jestli jsme měli postavit někoho jiného, to je vždycky otázka. Nikdo z hráčů nepodal optimální výkon,“ hodnotil dál český trenér.

Příliš mu nevyšly ani další tahy v sestavě. Stoperskou trojici z Eura, z níž vypadl Tomáš Holeš, doplnil David Zima, který kolikrát marně soupeřil s hvězdným Chvičou Kvaracchelijou a několikrát parťákům zavařil nepřesnou přihrávkou. Jen na lavičce zůstal rozjetý Martin Vitík, opora Sparty, která dominovala na evropském poli a řekla si o zajímavé nabídky ze zahraničí.

Vzadu nefungovalo téměř vůbec nic. Šikovní Gruzínci individuálními dovednostmi a rychlostí vyráželi znovu a znovu vpřed a ve druhé půli přidali další tři góly. Česku připravili hrozivou porážku, kterou jen mírnil střídající Lukáš Kalvach.

V základní jedenáctce se nepovedla ani sázka na Matěje Ryneše ze Sparty, který už po 24 minutách musel z trávníku se zraněním.

Těžko ale házet hrozivou porážku s Gruzií na jednotlivce. Utkání se nevyvedlo nikomu a na startu důležité Ligy národů je zdviženým varovným prstem. „Musí dostat prostor další hráči, kteří chytnou šanci za pačesy,“ vyhlásil Hašek před úterním domácím zápasem s Ukrajinou.

V útoku už bude moci po trestu za červenou kartu nastoupit Tomáš Chorý ze Slavie, vzadu pak fotbalový národ doufá, že konečně uvidí Vitíka. Uvidíme, k jakým změnám se Hašek ještě odhodlá.