Trefný (předzápasový) komentář? „Dobře víme, že mají výborné protiútoky,“ hlásili shodně trenér i kapitán Tomáš Souček.

Právě brejky rozhodly o výsledku zápasu. Češi v defenzivní činnosti hořeli jako papír namočený v benzínu. Nestačili rychlostně. A zdaleka nešlo jen o stopery – špatně bránil celý tým.

Po zápase byl Ivan Hašek strašně zklamaný. "Podali jsme hrozný výkon," uznal kouč na tiskové konferenci a pak se rozmluvil o přístupu hráčů. "Nejde hrát jen dvacet minut na začátku a deset minut na konci."

Začátek, podobně jako při remíze 1:1 na Euru, Součkovi a spol. ještě vyšel. Jedna nadějná příležitost střídala druhou. Patrik Schick už v sedmé minutě donutil Giorgiho Mamardašviliho předvést zákrok dost podobný těm, kterými deptal české fotbalisty na Euru.

Nezůstalo jen u toho. Následovala třeba zajímavá hlavička Ladislava Krejčího (těsně nad), domácí fanoušky vyděsil i závar na hranici malého vápna (míč zkrotil brankář). Na pravé straně kouzlil Vladimír Coufal.

V tu chvíli vše vypadalo nadějně. Gruzie však brzy začala kousat.

Stadion v Tbilisi slaví první gól Gruzie:

A stejně jako na evropském šampionátu jí k první trefě pomohla penalta. Chviča Kvaracchelija v 33. minutě potrestal nešikovný zákrok Ladislava Krejčího. 1:0.

Jen z lavičky to sledoval Matěj Ryneš, debutant v základní sestavě, který se brzy zranil. V poločase svlékli dres i nevýrazný Tomáš Čvančara (čekající na gól od loňského listopadu) či Alex Král (trápící se uprostřed jako špílmachr).

Z kabiny se vycházelo s nadějí. Z druhého dějství se však stal horor.

Kalvachův gól nic nezměnil

Giorgi Čakvetadze už v 53. minutě rozvlnil síť za brankářem Matějem Kovářem podruhé. 2:0. Po hodině hry na 3:0 zvýšil Georges Mikautadze, hned vzápětí se hlavou prosadil i Giorgi Kočorašvili, čímž rozpoutal divoké oslavy včetně mexické vlny.

Alespoň symbolickou korekci skóre zařídil v 80. minutě střídající Lukáš Kalvach - 4:1.

Samozřejmě to nic nemohlo změnit na tom, že národní tým ze země pod Kavkazem zažil parádní večer a uštědřil hostům ze středu Evropy lekci jako hrom.

Co se ještě Gruzii povedlo? Hezké gesto, ceremoniál předcházející zápasu. Odměnu však nepřevzal žádný zdejší fotbalista, nýbrž medailisté z Paříže, které na plochu sezval fotbalový svaz. Gratulací bylo spousta (konkrétně jedenáct), sedm olympioniků doprovodili i navrátivší se z paralympiády.

Inspirací pro české fanoušky by zase mohla být atmosféra.

Horkokrevný národ se rozparádil. Jestli diváků bylo opravdu jen 20 401, tedy takřka o 7000 méně, než činí kapacita stadion Micheila Meschiho, to už asi nikdo nezjistí. Stačilo se však rozhlédnout na schodiště či na ochoz nad tribunami. Spousta, rozhodně nižší stovky diváků, si neměly kam sednout.

"Nevím, jestli jsme si mysleli, že to bude snadný zápas," kroutil hlavou Lukáš Provod. "Měli jsme nějaký plán, nebyl špatný, trenéři nás připravovali přesně na to, co Gruzínci hráli. Je nevysvětlitelné, že jsme si s tím nedokázali poradit. Myslím, že je to o přístupu každého z nás," zkritizoval sebe i spoluhráče 27letý rodák z Plzně.

Důležitější otázkou teď je, zda česká veřejnost přijme takový debakl s rozvahou.

Úterní zápas v Praze s Ukrajinou bude každopádně zajímavý. A setsakra důležitý…